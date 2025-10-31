Revvo inauguró un moderno centro de negocios en Megacentro

La empresa de préstamos personales Revvo inauguró un moderno Centro de Negocios en el primer nivel de Megacentro. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa de préstamos personales Revvo inauguró un moderno centro de negocios en el primer nivel de Megacentro, en el corredor Botánico, de Santo Domingo Este.

Los directivos de la empresa explicaron que la apertura en este importante centro comercial forma parte de la política de expansión e innovación a través de soluciones financieras 100 por ciento digitales.

Luis Mella, jefe de negocios de Revvo, explicó que "nuestro propósito es generar desarrollo, impulsando sueños y metas, por lo que nos acercamos más a nuestros clientes para atenderlos de manera personalizada en este local".

"Estamos aquí para contribuir a que los dominicanos tengan una opción distinta y adecuada de financiamiento, adaptado a su estilo de vida y sus necesidades. Los invitamos a que nos visiten en nuestro nuevo Centro de Negocios y nos den la oportunidad de brindarles soluciones ágiles", dijo Luis Mella.

Préstamos personales

Revvo ofrece préstamos personales desde 30,000 a 120,000 pesos, y los requisitos para poder obtenerlo son: tener entre 19 y 65 años, cédula de identidad, presentar carta de ingresos o últimos 3 movimientos bancarios, y tener estabilidad laboral de un año.

Los horarios de atención al público del nuevo Centro de Negocios de Revvo en Megacentro son de lunes a viernes de 9:00 AM a 7:00 PM, los sábados de 9:00 AM a 6:00 PM y los domingos de 10:00 AM a 6:00 PM.

Los usuarios interesados en más información de esta empresa y sus servicios pueden acceder a Revvo a través de su página web.