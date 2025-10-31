Sirena da inicio formal a su Mes Amarillo con atractiva propuesta

Magda Portillo, gerente de categoría electrónica de Grupo Ramos, John Taveras, Clary Ramírez, gerente de Categoría Electromuebles de Grupo Ramos, Julio Arismendy Rosario, planificador de cadena de Abasto Grupo Ramos y Suedys Paulino, gerente junior Electromuebles y Electrónica. ( SAMIL MATEO )

En Sirena de San Isidro, Santo Domingo Este, arrancó el Mes Amarillo. Fue una experiencia diferente, en la que los invitados y público en general se llevaron la primicia de participar en una subasta de electrodomésticos a precio especial.

Los partícipantes enérgicos hicieron su mejor puja y llevarse los artículos a precios por bajo de su costo. Las próximas subastas serán en Sirena Embrujo, Santiago y Sirena Luperón, Santo Domingo.

Además, el mismo día de la subasta, los visitantes podrán registrarse en una pantalla interactiva y quienes realicen su primera compra recibirán un regalo especial en Servicio al Cliente. Con estas acciones, Sirena marca una evolución frente al 2024, consolidando su liderazgo como una marca que combina innovación, emoción y beneficios reales para sus clientes.

Por lo demás, desde el primero hasta el 30 de noviembre hay descuentos especiales en todos los departamentos de la firma, incluyendo productos como Samsung, destacados por su alta demanda y beneficios especiales, financiamiento especial con bancos aliados y un encarte con ofertas competitivas en productos de la canasta básica.

"En este Mes Amarillo nuestros clientes vivirán una experiencia diferente, combinando ahorro, beneficios y diversión en todas nuestras tiendas. Estamos comprometidos con brindarles productos de calidad, ofertas atractivas y momentos memorables", expresó John Taveras, Líder de tienda Sirena San Isidro.

Qué deberías saber

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/img-20251031-wa0478-e9da78c2.jpg Fue una actividad enérgica. (SAMIL MATEO)

El Mes Amarillo también ofrecerá pliegos semanales con ofertas de las áreas de hogar y moda, acompañados de un cashback y un gran cierre que incluirá a los otros departamentos de la tienda.

El Lunes Electro con un 15% adicional en las categorías seleccionadas (exclusivo con Visa Nacional) y el Miércoles Sirena-Apap: al comprar un electrónico, el cliente se lleva otro gratis.

Al mismo tiempo, Sirena cumple con su propuesta de ahorro real, resaltando los productos de nuestras marcas aliadas: Samsung, Frigidaire, Whirlpool y Nedoca, junto a todos los beneficios de Siremás y la Tarjeta Sirena APAP, que multiplican las ventajas para los clientes durante esta temporada.

Otras actividades se realizarán con el apoyo de las marcas Imusa y Black Decker, específicamente una serie de exhibiciones culinarias en tiendas, donde los clientes podrán disfrutar demostraciones en vivo y conocer más sobre sus productos.