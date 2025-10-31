SURA celebra el compromiso y la excelencia en su décimo tercera edición de "Noche de los Mejores"

Gabriel Mancebo, Gina Jiménez, James García, Arelis Polanco y Marisol Quezada participaron en el evento de SURA. ( FUENTE EXTERNA )

Seguros SURA República Dominicana celebró por décimo tercer año consecutivo su emblemática gala "Noche de los Mejores", un evento que reconoce la excelencia, el compromiso y el crecimiento de sus aliados estratégicos en el sector asegurador.

Este año, la celebración se vistió de cultura, color y misticismo tailandés, transportando a los asistentes a un viaje sensorial por el sudeste asiático.

La gala, realizada en un entorno cuidadosamente ambientado con elementos de la tradición tailandesa —desde la gastronomía hasta la decoración y la música—, fue el escenario perfecto para homenajear a 49 firmas de asesores y corredores de seguros, quienes han superado los objetivos del año, demostrando resiliencia, innovación y cercanía con sus clientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/gina-jimenez---vp-seguros-sura-rd-32a81327.jpg Gina Jiménez, VP Seguros SURA RD. (FUENTE EXTERNA)

Este evento representa el cierre de un ciclo iniciado con el lanzamiento del Plan de Reconocimiento 2025, presentado a inicios de año bajo el lema "En cada paso que des lo haremos juntos, lo haremos diferente".

Hoy, celebramos a quienes convirtieron esa promesa en logros concretos, demostrando liderazgo en el desarrollo de nuevas habilidades, especialización y compromiso con la evolución del sector asegurador.

"Esta noche es un tributo a quienes hacen posible que nuestra propuesta de valor llegue con sentido y propósito a miles de dominicanos. Nos honra contar con aliados que no solo alcanzan metas, sino que transforman vidas a través de su labor", expresó James García, presidente ejecutivo de Seguros SURA en República Dominicana.

Durante la ceremonia, se entregaron trofeos como símbolo de reconocimiento a la excelencia.

Reconocimiento especial

Por su parte, Elisa Mesa Martínez y Martha González Silfa recibieron un reconocimiento especial por su trayectoria en el sector asegurador.

"Este año hemos alcanzado un récord de reconocidos. Cada firma representa una historia de esfuerzo, formación y evolución. En SURA, creemos en el crecimiento sostenible y en acompañar a nuestros aliados en cada paso del camino", destacó Gabriel Mancebo, director comercial.

La experiencia tailandesa fue el hilo conductor de la noche, evocando valores como la armonía, el respeto y la prosperidad. Los asistentes disfrutaron de una cena temática, espectáculos culturales y momentos de conexión que fortalecen el sentido de pertenencia a la familia SURA.

Esta Noche de los Mejores, inspirada en la cultura tailandesa, también marca el inicio de la cuenta regresiva hacia la Convención de Asesores 2026, donde SURA continuará celebrando el crecimiento y la excelencia de sus aliados en un entorno de aprendizaje y descubrimiento.