El Volkswagen Tera: "El nuevo ícono de tu nueva era"

Avelino Abreu, S.A.S. ofreció una velada singular, tan creativa como emocionante, que tuvo como finalidad presentar el totalmente nuevo Volkswagen Tera, un SUV encantador por cualidades como su diseño compacto, "coqueto" y lo que es mejor: cuenta con un sistema de seguridad cinco estrella.

El evento se llevó a cabo en el Showroom de la marca, donde un público entusiasta conoció de primera mano, todo cuanto trae esta novedad, que se develó esa misma noche, causando algarabía desde que se hicieron proyecciones inmersivas, estaciones temáticas y experiencias sensoriales basadas en populares series internacionales.

Con su llegada a República Dominicana, el Tera completa el portafolio de SUVWs de Volkswagen, que incluye a Nivus, T-Cross, Taos, Tiguan y Teramont, consolidando a la marca como referente de innovación y tecnología en la región.

"Tera es el resultado de un desarrollo global que combina la ingeniería alemana con las necesidades de los mercados latinoamericanos. Es un SUV preparado para el futuro", afirmó el Dr. Hendrick Muth, Vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen para América del Sur.

Mientras que, Milagros Abreu, presidenta ejecutiva de Avelino Abreu, S.A.S, expresó que "este lanzamiento representa no solo un nuevo modelo, sino una nueva era para la marca en el país".

Seguridad de cinco estrella

El vehículo está disponible en los concesionarios Avelino Abreu S.A.S. de Santo Domingo y Santiago.

El Nuevo Volkswagen Tera fue recientemente galardonado con la máxima calificación de 5 estrellas en seguridad por el organismo internacional Latín NCAP, sumándose así a los modelos T-Cross, Nivus y Taos que también han obtenido este reconocimiento. De serie, el Tera incorpora:

Seis airbags

Frenado autónomo de emergencia (AEB) con detección de peatones

Control de estabilidad (ESP)

Sistema de tracción

Frenado inteligente (ABS/EBV)

Además, su paquete de asistencias ADAS incluye control crucero adaptativo (ACC), asistente de arranque en pendiente (Hill Start Assist) y cámara de reversa con sensores 360°, brindando al conductor confianza y control en cualquier escenario.