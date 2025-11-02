Premios El Venturoso reconoce a artistas, deportistas y personalidades defensoras de la paz

Miguel Mejía (centro) y Rita Abinader (centro, izquierda) junto a los galardonados de la séptima edición de los premios El Venturoso. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Movimiento Izquierda Unida (MIU) celebró este domingo la entrega de los Premios El Venturoso que, en su séptima edición, reconoció los aportes a la ciencia, la cultura y a la promoción de la paz de especialistas, políticos, comunicadores, activistas y deportistas nacionales e internacionales.

En el evento, el presidente del MIU, Miguel Mejía, destacó el valor y las contribuciones que han hecho a la República Dominicana y al mundo las diez personalidades que fueron reconocidas en esta entrega.

"No tenemos ningún prejuicio ideológico ni de clase; sencillamente, el interés de que el mundo reconozca a sus verdaderos héroes. Algunos, por la ingratitud de los hombres, siguen siendo anónimos y nosotros no queremos contribuir al anonimato de estos hombres", puntualizó.

Reconocen aportes de especialistas y políticos

Entre los galardonados se destaca a Roberto Cassá, calificado como "uno de los mejores historiadores del país", y una persona que ha contribuido al rescate y a la dignificación del Archivo General de la Nación, entidad que actualmente dirige.

De igual forma, se valoró la trayectoria, los aportes desinteresados y las contribuciones a la medicina realizadas por José Joaquín Puello, quien se ha dedicado durante décadas al campo de la neurocirugía.

"Reconocer lo que hacen los seres humanos habla mucho del corazón de quien lo hace", afirmó Puello tras expresar su gratitud por el premio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-7ta-entrega-de-premios-venturoso---joliver-brito202511020042-148ea9b1.jpg Miguel Mejía, presidente del MIU. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-7ta-entrega-de-premios-venturoso---joliver-brito202511020003-59cace63.jpg Roberto Cassá (izquierda) tras recibir El Venturoso por su labor como historiador. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-7ta-entrega-de-premios-venturoso---joliver-brito202511020024-c885db53.jpg El doctor José Joaquín Puello agradeció ser tomado en cuenta para este galardón, de manos del médico cardiólogo Pedro Ureña. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-7ta-entrega-de-premios-venturoso---joliver-brito202511020036-8f1c1d15.jpg Héctor Díaz Polanco ofreció unas palabras al público tras recibir el galardón. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Asimismo, se entregó una estatuilla a Héctor Díaz Polanco, resaltando su apoyo a la revolución de 1965, en la que fungió como miembro del comando militar en San Cristóbal, años antes de su exilio a México, país del que se ha nacionalizado y ha construido una amplia trayectoria social y política. Actualmente, preside el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Ciudad de México, partido de la actual gobernante, Claudia Sheinbaum.

Díaz Polanco rememoró su vinculación y respeto a la figura de Francisco Alberto Caamaño Deñó –figura que representa la estatuilla con la que se conmemora a los galardonados– y valoró la apertura de México, país que le acogió y donde ha podido desarrollar su carrera.

"(Francisco) nos enseñó que cualquier persona que crea en la igualdad, la justicia y la libertad debe usar lo que tenga a la mano para defender esos ideales", enfatizó.

Contribuciones a la cultura y al deporte

En el ámbito del deporte, se reconoció el trabajo constante de dos personalidades que han posicionado a la República Dominicana en el panorama internacional a través de su talento: a los peloteros Winston Llenas alias Chilote –campeón de 20 de 22 coronas de las Águilas Cibaeñas– y a Juan Marichal –primer dominicano en entrar al Salón de la Fama del Béisbol en 1983–.

En el ámbito cultural, se destacó al cantautor y exministro de Cultura José Antonio Rodríguez por sus aportes a la música y su gestión cultural, y al Conjunto Quisqueya, por convertirse en un "símbolo venturoso del merengue dominicano".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-7ta-entrega-de-premios-venturoso---joliver-brito202511020030-c02a96c0.jpg José Antonio Rodríguez ofreció unas breves palabras de gratitud por El Venturoso. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-7ta-entrega-de-premios-venturoso---joliver-brito202511020007-e2403d84.jpg Winston Llenas agradeció haber sido distinguido durante la premiación. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-7ta-entrega-de-premios-venturoso---joliver-brito202511020015-de0d544a.jpg Joseph Cáceres fue reconocido por su destacada trayectoria en el ámbito de la comunicación. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

También se homenajeó a Joseph Cáceres, pasado presidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y con una destacada trayectoria en la comunicación.

"Me siento grandemente honrado con este reconocimiento, sobre todo porque proviene de una de las entidades más auténticas, el Movimiento Izquierda Unida; una de las pocas llamas que todavía quedan encendidas, luchando en favor de los mejores intereses de la nación", subrayó Cáceres al recibir el galardón.

Figuras internacionales

Mientras que, a nivel internacional, se resaltó la carrera de Wei Wu, investigador y médico jefe del hospital Xiangya de la Universidad Central Sur en la provincia de Hunan, China, siendo profesor y tutor del doctorado en Medicina Clínica, por sus contribuciones a través de la investigación de los tumores gastrointestinales y el abordaje quirúrgico de las enfermedades inflamatorias e intestinales.

De igual forma, se reconoció a la política y educadora mexicana María Guadalupe Rodríguez por sus aportes en el área de la niñez. Es directora del Centro de Integración Infantil (Cendi), una institución de formación infantil que incentiva a la estimulación temprana para facilitar el aprendizaje, y cuya metodología ha sido replicada en más de 14 estados de México.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-7ta-entrega-de-premios-venturoso---joliver-brito202511020011-dfc12a5e.jpg Juan Segovia recibió el galardón en representación de José Luiz Rodríguez Zapatero. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-7ta-entrega-de-premios-venturoso---joliver-brito202511020008-83bc47e5.jpg El doctor Wei Wu, agradeció el premio y expresó que era la primera vez que viajaba a la República Dominicana. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-7ta-entrega-de-premios-venturoso---joliver-brito202511020018-66bf3813.jpg Alba Tamara Anaya Rodríguez (centro) subió al podio con su hijo, recibiendo el galardón en representación de su madre y de la mano de Rita Abinader (izquierda). (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

"Es siempre una gran esperanza ver a estas personalidades que han dedicado su vida con mucho amor y mucha pasión", manifestó su hija Alba Tamara Anaya, quien viajó al país para recibir el galardón en manos de Rita Abinader –hermana del presidente de la República, Luis Abinader.

Por último, El Venturoso reconoció la carrera del expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero (2004-2011) por el Partido Socialista Obrero. Bajo su gestión, se lograron avances históricos en derechos civiles y sociales, como la aprobación del matrimonio igualitario, y la promulgación de las leyes de dependencia, igualdad y memoria his