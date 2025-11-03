Embajada Dominicana en Canadá rinde homenaje póstumo al embajador Hans Dannenberg Castellanos

La Embajada de la República Dominicana en Canadá hizo un homenaje póstumo a la memoria del diplomático Hans Dannenberg Castellanos, al designarle su nombre al salón de conferencias. También se inauguró la Galería de Embajadores de la República Dominicana en Canadá, en honor a quienes han representado al país ante el Gobierno canadiense.

Durante el homenaje, se destacó la trayectoria y el legado del embajador Hans Dannenberg Castellanos, recordado por su profesionalismo, visión estratégica y profundo compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre la República Dominicana y Canadá.

El acto fue encabezado por el embajador José A. Blanco y contó con la presencia de los embajadores de los países miembros del Grupo Latinoamericano (GRULA) acreditados en Ottawa, así como de colegas del cuerpo diplomático, familiares, amigos y miembros de la Embajada de la República Dominicana en Canadá.

En sus palabras, el embajador Blanco subrayó que Dannenberg fue "un diplomático ejemplar, visionario, apasionado por fortalecer los lazos entre República Dominicana y Canadá, y un ser humano de excepcionales cualidades personales".

El salón de conferencias, que ahora lleva su nombre, servirá como espacio donde continuarán gestándose iniciativas diplomáticas, culturales y de cooperación, reflejando los valores que él defendió: excelencia, servicio, y compromiso con la República Dominicana.

Asimismo, la nueva galería expone una recopilación histórica de quienes han representado al país en Canadá, destacando su contribución a la diplomacia dominicana.

Placa conmemorativa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/whatsapp-image-2025-11-03-at-61021-pm-1-f4a3fd2b.jpeg El embajador de la República de El Salvador y Decano del Grula, Ricardo Cisneros, entregó a la familia Dannenberg Mateo una placa conmemorativa. (FUENTE EXTERNA)

Durante el solemne acto, el embajador de la República de El Salvador y Decano del Grula, Ricardo Cisneros, entregó a la familia Dannenberg Mateo una placa conmemorativa en honor a la vida, trayectoria y legado del embajador Hans Dannenberg.

En tanto que, la viuda de Dannenberg , Gisselle Mateo, ofreció unas emotivas palabras, acompañada de sus hijos, Hans Manuel y Markus Daniel Dannenberg Mateo.

Con esta ceremonia, la misión diplomática reafirma su compromiso de preservar la memoria y reconocer la dedicación de los diplomáticos dominicanos que han contribuido al fortalecimiento de los vínculos bilaterales y a la proyección internacional de la República Dominicana.

Una carrera sobresaliente

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/whatsapp-image-2025-11-03-at-61022-pm-c69515a3.jpeg Fotografía deHans Dannenberg Castellanos enla Galería de Embajadores. (FUENTE EXTERNA)

Desde su ingreso al Servicio Exterior en 2006, el embajador Hans Dannenberg desarrolló una sobresaliente carrera diplomática que lo llevó a representar con excelencia a la República Dominicana en diversas regiones del mundo.

Fue embajador en la India, donde ejerció además como decano del Cuerpo Diplomático. Posteriormente, representó al país en la Federación de Rusia y en varios países de Asia Central y Europa del Este, impulsando con visión estratégica e innovadora la proyección internacional de la República Dominicana en mercados emergentes.

En agosto de 2023, asumió su último cargo como embajador en Canadá. Desde su llegada a Ottawa, trabajó con entusiasmo para estrechar las relaciones bilaterales, promover la cultura dominicana y fortalecer los vínculos con la comunidad dominicana residente en ese país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/whatsapp-image-2025-11-03-at-61022-pm-1-bb26fa1a.jpeg Al acto asistieron los embajadores de los países miembros del Grupo Latinoamericano (GRULA) acreditados en Ottawa, así como de colegas del cuerpo diplomático, familiares, amigos y miembros de la Embajada de la República Dominicana en Canadá. (FUENTE EXTERNA)