IntraCare Center realiza simulacro de incendio para garantizar la seguridad ocupacional

Busca garantizar que todo el personal esté preparado para actuar de forma segura y eficiente ante situaciones de riesgo

    Expandir imagen
    IntraCare Center realiza simulacro de incendio para garantizar la seguridad ocupacional
    Equipo que llevó a cabo el simulacro. (FUENTE EXTERNA)

    El  hospital de día especializado en servicios oncológicos,IntraCare Center, llevó a cabo  un simulacro de incendio en sus instalaciones, como parte del compromiso continuo de la institución con la seguridad laboral y la prevención de riesgos.

    El ejercicio tuvo como objetivo primordial fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización, así como evaluar la capacidad de respuesta ante una posible emergencia. De esta manera, se busca garantizar que todo el personal esté preparado para actuar de forma segura y eficiente ante situaciones de riesgo.

    Cumplimiento normativo

    Expandir imagen
    Infografía
    El ejercicio se llevó a cabo en las instalaciones de IntraCare. (FUENTE EXTERNA)

    Durante el simulacro, se pusieron a prueba elementos críticos de la seguridad interna, tales como:

    • Protocolos de evacuación: Verificación de la rapidez y orden en el desalojo del personal.

    • Coordinación del equipo de emergencias internas: Evaluación de la comunicación y acción inmediata de los brigadistas.

    • Efectividad de las rutas de escape: Asegurando la accesibilidad y el conocimiento de las vías seguras.

    Cultura preventiva

    Con esta actividad la dirección de IntraCare Center reafirmó su compromiso con la protección no solo de su personal, sino también de sus visitantes y la comunidad circundante. Destacaron que estas acciones forman parte de un programa permanente de capacitación y prevención.

    "La seguridad de nuestros colaboradores es una prioridad. Este tipo de ejercicios nos permite estar preparados y fomentar una cultura preventiva dentro de la organización," expresó la Dra. Joselyn Sánchez, gerente de Relaciones Interinstitucionales de Intracare Center.

    Sobre IntraCare Center

    IntraCare Center es un centro médico líder, especializado en servicios oncológicos, cuidados paliativos y quimioterapia ambulatoria y domiciliaria, incluyendo la distribución de medicamentos citostáticos.

    Cuentan con un equipo humano altamente comprometido y sistemas tecnológicos que operan con los más altos estándares de calidad y bioseguridad para mejorar la calidad de vida de sus pacientes adultos y pediátricos con cáncer.

