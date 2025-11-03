Laboratorio de Mentores celebra cuarta edición "Marcas Legendarias" con destacados expertos

Con la participación de reconocidos líderes del ámbito empresarial y digital, se celebró con éxito la cuarta edición del Laboratorio de Mentores "Marcas Legendarias". ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación de reconocidos líderes del ámbito empresarial y digital, se celebró con éxito la cuarta edición del Laboratorio de Mentores "Marcas Legendarias", un evento concebido para impulsar la transformación de empresarios, emprendedores y profesionales dominicanos en el entorno competitivo de los negocios digitales.

La actividad tuvo lugar en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde se dieron cita cientos de participantes interesados en fortalecer sus estrategias de crecimiento, consolidar sus marcas y ampliar su visión empresarial con herramientas de vanguardia.

Durante la jornada, se desarrollaron sesiones formativas y conferencias magistrales orientadas a generar resultados concretos. Los contenidos abarcaron desde la innovación y el liderazgo, hasta las ventas digitales y la automatización de procesos.

De acuerdo con la organización, las metodologías presentadas han sido aplicadas en diferentes mercados con un impacto que supera los 100 millones de dólares en ventas online a nivel global.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/alfonso-bastida-y-christian-helmut-1-2017faab.jpg Alfonso Bastida y Christian Helmut. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/geni-ramos-2dd8b97d.jpg Geni Ramos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/gisel-castillo-1-36876c5c.jpg Gisel Castillo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/hensey-vega-381eb225.jpg Hensey Vega. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/patricia-pena-5aa6ea90.jpg Patricia Peña. (FUENTE EXTERNA)

"Laboratorio de Mentores es más que un evento; es una experiencia de transformación diseñada para impulsar a los participantes a romper limitaciones, descubrir nuevas oportunidades y acceder a estrategias que convierten marcas comunes en marcas legendarias. El futuro digital empresarial de República Dominicana está evolucionando, y este es un paso clave hacia esa dirección", expresó Jenniffer Arias, fundadora de la plataforma.

El encuentro contó con la participación de destacados ponentes internacionales como:

Juan Martitegui , especialista en inteligencia artificial y negocios escalables.

, especialista en inteligencia artificial y negocios escalables. Hensey Vega , experto en branding y posicionamiento.

, experto en branding y posicionamiento. Susi Vereecken , consultora en liderazgo y equipos de alto rendimiento.

, consultora en liderazgo y equipos de alto rendimiento. Gisel Castillo, especialista en innovación y transformación digital.

Alfonso Bastida y Christian Helmut, expertos en ventas premium.

en ventas premium. Juan Carlos Barrios, consultor en productividad y liderazgo.

Geni Ramos, experta en automatización de negocios digitales.

Los expositores compartieron conocimientos y estrategias aplicables al mercado local e internacional, promoviendo la adopción de modelos de crecimiento sostenibles y escalables.

Con esta cuarta edición, Laboratorio de Mentores reafirma su compromiso con el desarrollo del ecosistema empresarial dominicano, fomentando la creación de marcas sólidas, competitivas y con proyección internacional.

Acerca de Laboratorio de Mentores

Laboratorio de Mentores es una plataforma que conecta a empresarios, emprendedores y profesionales con mentores de clase mundial. Su objetivo es democratizar el acceso a estrategias y conocimientos de alto impacto, fomentando la formación de una nueva generación de líderes capaces de construir marcas que trascienden y generan resultados sostenibles en el ámbito digital.