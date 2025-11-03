Lendof presenta "Tras las Monarcas", conferencia del fotógrafo y explorador español Jaime Rojo

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Lendof , con el aval de National Geographic, realizó en Santo Domingo la conferencia "Tras las Monarcas", a cargo del reconocido fotógrafo y explorador de la naturaleza Jaime Rojo. La actividad marcó su primera presentación en República Dominicana.

Durante el acto, Wladimir Lendof, CEO de Lendof , subrayó que Rojo "ha dedicado su carrera a generar imágenes que movilizan a la conservación, poniendo foco en los ecosistemas más frágiles del planeta y en las comunidades que los protegen".

"Tras las Monarcas" llevó al público por un viaje visual que rastrea la extraordinaria migración de la mariposa monarca, con material inédito que revela nuevas perspectivas sobre este icónico insecto y los esfuerzos para su preservación.

El proyecto Mariposa Monarca, uno de los más recientes de Rojo, documenta la travesía de la especie a través de Canadá, Estados Unidos y México, destacando amenazas como la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y el impacto del cambio climático, así como las acciones de conservación en marcha.

Las mariposas monarca (Danaus plexippus) protagonizan la migración más extensa registrada en insectos: miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los santuarios de hibernación en los bosques de oyamel del centro de México.

Este fenómeno, vital para el equilibrio de los ecosistemas, enfrenta una significativa disminución poblacional en las últimas décadas. El trabajo de Rojo pone en primer plano tanto la belleza como la fragilidad de la especie, y la urgencia de actuar para protegerla.

Sobre Jaime Rojo

Fotógrafo y explorador, Jaime Rojo es un firme defensor de la conservación de áreas silvestres y de la conectividad de grandes paisajes. Su obra se centra en crear imágenes que funcionen como herramientas de incidencia para la creación y el fortalecimiento de áreas protegidas.

Además de sus colaboraciones con National Geographic, es Senior Fellow de la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación y miembro del consejo de la Fundación WILD. Ha sido reconocido en certámenes de prestigio como World Press Photo y Wildlife Photographer of the Year.

Sobre Lendof

Lendof es una firma de comunicación especializada en organización de eventos y relaciones públicas. Con más de 27 años en el mercado, diseña y ejecuta estrategias a la medida de cada cliente, garantizando el cumplimiento de objetivos y la optimización de la inversión.

Su trayectoria le ha merecido la confianza sostenida de marcas e instituciones que buscan una presencia efectiva en los medios y un alto impacto reputacional.