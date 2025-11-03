Paradisus by Meliá redefine el bienestar de lujo con "Paradisus Provisions" en Nueva York

Los chefs Germán Ortega y Leandro Díaz junto a Sara Ranghi, Marketing & Brand Development Ame´ricas de MHI, en la presentación de "Paradisus Provisions" en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado 28 de octubre en Nueva York, Paradisus by Meliá —la marca de resorts de lujo Destination Inclusive de Meliá Hotels International— presentó "Paradisus Provisions", un evento experiencial que invita a los huéspedes a definir el bienestar a su manera.

Medios de comunicación, influencers y partners de ventas asistieron a esta exclusiva presentación pop-up, donde se exhibió una cuidada selección de artículos de bienestar y se ofreció una cena multisensorial inspirada en los destinos de la marca.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/7i6a25691-a643c596.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/7i6a3596-4ec1bd5b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/7i6a2637-d4768c23.jpg

La velada contó con la participación de dos chefs excepcionales: Leandro Díaz, de República Dominicana, y Germán Ortega, de las Islas Canarias, galardonado con dos estrellas Michelin. Juntos diseñaron un menú inspirado en los sabores de México, República Dominicana, Bali e Islas Canarias, transportando a los invitados al corazón de los hoteles Paradisus.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/alberto-lalinde-vicepresidente-de-operaciones-america-mhi1-2fe49fe7.jpg Alberto Lalinde, vicepresidente de operaciones América MHI. (FUENTE EXTERNA)

Durante la experiencia, los asistentes exploraron distintas rutas de bienestar: desde degustaciones de sal marina de Canarias y ramos florales de inspiración regional, hasta aceites esenciales aromáticos y actividades sensoriales diseñadas para reconectar con los sentidos.

Una nueva visión del lujo: bienestar y conexión auténtica

Con un enfoque centrado en la cultura local, el bienestar holístico y la sostenibilidad, Paradisus by Meliá continúa redefiniendo el modelo de lujo todo incluido. Bajo el concepto Destination Inclusive, la marca integra experiencias culturales inmersivas, gastronomía consciente y bienestar personalizado, permitiendo que cada huésped reconecte consigo mismo y con el entorno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/7i6a3068-f074bb9d.jpg

Las experiencias Paradisus giran en torno a cuatro pilares de bienestar:

YHI Spa, con tratamientos tradicionales, hidroterapia y rituales guiados por terapeutas expertos. Biohacking, que incluye terapias de infrarrojos y prácticas de optimización natural. Nutrición, con menús sostenibles y planes personalizados. Entretenimiento y fitness, que ofrecen desde yoga, pilates y sanación con sonido hasta talleres culturales y eventos gastronómicos.

Destination Inclusive: vivir el destino desde adentro

Lanzado en 2023, el programa Destination Inclusive ofrece experiencias exclusivas y seleccionadas localmente que profundizan el vínculo con la naturaleza y la cultura regional.

Estas vivencias están disponibles para huéspedes de categorías superiores, como The Reserve —un refugio solo para adultos con servicios premium— y Family Concierge, diseñado para familias que buscan lujo y comodidad adaptada a todas las edades.

En 2026, Paradisus by Meliá seguirá expandiendo su filosofía con la apertura de Paradisus Bali en diciembre de 2025, fortaleciendo su presencia en destinos icónicos como México, República Dominicana y las Islas Canarias.

Porque en Paradisus, el bienestar es profundamente personal: cada estancia es una invitación a desconectar, redescubrir y reconectar con lo esencial, a través de la belleza del entorno, la cultura local y experiencias que trascienden lo cotidiano.



