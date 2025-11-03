Sodocipre celebra nueva cobertura de cirugías mamarias en el SFS

La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE) se manifestó satisfecha con la Resolución No. 624-02 en la que aprueba la inclusión en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo de la cobertura quirúrgica de la gigantomastia, la hipertrofia mamaria sintomática y la ginecomastia.

La emisión la hizo el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), ya que tales condiciones provocan el crecimiento excesivo de las mamas en mujeres y hombres, generando importantes repercusiones físicas, funcionales y emocionales.

El Dr. Aniceto Rodríguez Delgado, presidente de SODOCIPRE, calificó la medida como "un paso trascendental hacia la equidad y el reconocimiento de estas patologías como verdaderas afecciones médicas, y no meramente estéticas".

Durante años, pacientes con gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática o ginecomastia han tenido que asumir por cuenta propia el costo de procedimientos necesarios para aliviar dolores cervicales y dorsales, mejorar la postura, prevenir lesiones cutáneas, trastornos emocionales y poder tener menos limitaciones laborales, afirmó el Dr. Rodríguez Delgado.

Añadió que "esta resolución representa una conquista de la medicina basada en evidencia y del compromiso institucional con el bienestar de los pacientes".

Destacó además que, desde los últimos meses del 2024 y los primeros del 2025, una Comisión Técnica de la Sodocipre, sociedad quirúrgica especializada que trabajó en estrecha colaboración con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) en la revisión de protocolos clínicos, literatura científica y documentos de consenso, con el objetivo de definir los criterios y requerimientos técnicos que sustentaran la inclusión de estas patologías en el catálogo de servicios del SFS.

Se acordó que los cirujanos plásticos habilitados y miembros de la Sodocipre serán los cirujanos que atenderán estas condiciones y patologías relacionadas con la gigantomastia y la hipertrofia mamaria sintomática en la mujer, así como en los varones que presentan ginecomastia.

Síntomas físicos

Asimismo, explicó que la hipertrofia mamaria sintomática corresponde a aquellas pacientes que, sin llegar a la magnitud de una gigantomastia, presentan mamas de gran tamaño que generan síntomas físicos significativos:

Dolor de cuello

Espalda

Hombros

Lesiones en la piel

Limitaciones en la actividad diaria

"Es fundamental que esta condición esté contemplada en la cobertura, ya que las pacientes con hipertrofia mamaria sintomática sufren las mismas limitaciones funcionales y complicaciones médicas que aquellas con gigantomastia, y requieren igualmente una solución quirúrgica terapéutica", puntualizó el Dr. Rodríguez.

La resolución 624-02 instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a cubrir las consultas médicas y psicológicas, estudios de preparación, gastos quirúrgicos, anestesia, honorarios del cirujano principal, ayudantes, anestesiólogo y seguimiento postoperatorio por 30 días, marcando un precedente en materia de acceso equitativo y protección integral de la salud.

"Felicitamos al CNSS y a la SISALRIL, por su apertura al diálogo técnico y su sensibilidad social al responder a esta necesidad y contribuir con políticas de salud pública que beneficiarán importantemente a la mujer Dominicana", concluyó.