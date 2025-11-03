Sodocipre celebra nueva cobertura de cirugías mamarias en el SFS
Los beneficiados son pacientes con gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática o ginecomastia
La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE) se manifestó satisfecha con la Resolución No. 624-02 en la que aprueba la inclusión en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo de la cobertura quirúrgica de la gigantomastia, la hipertrofia mamaria sintomática y la ginecomastia.
La emisión la hizo el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), ya que tales condiciones provocan el crecimiento excesivo de las mamas en mujeres y hombres, generando importantes repercusiones físicas, funcionales y emocionales.
El Dr. Aniceto Rodríguez Delgado, presidente de SODOCIPRE, calificó la medida como "un paso trascendental hacia la equidad y el reconocimiento de estas patologías como verdaderas afecciones médicas, y no meramente estéticas".
Durante años, pacientes con gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática o ginecomastia han tenido que asumir por cuenta propia el costo de procedimientos necesarios para aliviar dolores cervicales y dorsales, mejorar la postura, prevenir lesiones cutáneas, trastornos emocionales y poder tener menos limitaciones laborales, afirmó el Dr. Rodríguez Delgado.
Añadió que "esta resolución representa una conquista de la medicina basada en evidencia y del compromiso institucional con el bienestar de los pacientes".
Destacó además que, desde los últimos meses del 2024 y los primeros del 2025, una Comisión Técnica de la Sodocipre, sociedad quirúrgica especializada que trabajó en estrecha colaboración con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) en la revisión de protocolos clínicos, literatura científica y documentos de consenso, con el objetivo de definir los criterios y requerimientos técnicos que sustentaran la inclusión de estas patologías en el catálogo de servicios del SFS.
Se acordó que los cirujanos plásticos habilitados y miembros de la Sodocipre serán los cirujanos que atenderán estas condiciones y patologías relacionadas con la gigantomastia y la hipertrofia mamaria sintomática en la mujer, así como en los varones que presentan ginecomastia.
Síntomas físicos
Asimismo, explicó que la hipertrofia mamaria sintomática corresponde a aquellas pacientes que, sin llegar a la magnitud de una gigantomastia, presentan mamas de gran tamaño que generan síntomas físicos significativos:
- Dolor de cuello
- Espalda
- Hombros
- Lesiones en la piel
- Limitaciones en la actividad diaria
"Es fundamental que esta condición esté contemplada en la cobertura, ya que las pacientes con hipertrofia mamaria sintomática sufren las mismas limitaciones funcionales y complicaciones médicas que aquellas con gigantomastia, y requieren igualmente una solución quirúrgica terapéutica", puntualizó el Dr. Rodríguez.
La resolución 624-02 instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a cubrir las consultas médicas y psicológicas, estudios de preparación, gastos quirúrgicos, anestesia, honorarios del cirujano principal, ayudantes, anestesiólogo y seguimiento postoperatorio por 30 días, marcando un precedente en materia de acceso equitativo y protección integral de la salud.
"Felicitamos al CNSS y a la SISALRIL, por su apertura al diálogo técnico y su sensibilidad social al responder a esta necesidad y contribuir con políticas de salud pública que beneficiarán importantemente a la mujer Dominicana", concluyó.