San José de Ocoa se prepara para celebrar el Festival del Cerezo 2026

La octava edición del Festival del Cerezo, ya pronto comenzará: será el sábado 7 y domingo 8 de febrero en Rancho La Vereda, provincia de San José de Ocoa.

Los detalles se dieron a conocer durante un encuentro en los salones de eventos "TRES", donde Bismarck Morales y Junior Jorge, presentaron las principales novedades de esta esperada cita cultural, ecológica y gastronómica, que cada año atrae a centenares de visitantes nacionales y extranjeros.

Con el lema "Bajo los Cerezos Ocoeños, florece el amor", los organizadores reafirman el enfoque solidario del festival, que en esta edición une esfuerzos para apoyar a:

El Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto Juvenil y Familiar (CIADIF), que trabaja con niños autistas , dirigido por la doctora Jeaneldfred Beltré.

al Desarrollo Infanto Juvenil y Familiar (CIADIF), que trabaja con , dirigido por la doctora Jeaneldfred Beltré. La Fundación Los Arturitos, dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños con falcemia, dirigida por la doctora Ircania García Guzmán.

"El Festival del Cerezo es una plataforma para sembrar amor y esperanza. Queremos que cada flor de cerezo simbolice empatía y compromiso social.

San José de Ocoa se convierte en el epicentro del ecoturismo de la República Dominicana, en la mayor fiesta cultural que une a los amantes de la naturaleza y la moda", expresó Bismarck Morales, fundador y presidente del festival.

Morales explicó que por primera vez, previo al Festival, los amantes de la primavera y de las mascotas disfrutarán del "Hanami Pet Fest", una actividad que se celebrará el domingo 1ro de febrero.Organizado por Integralvet, el primer centro de fisioterapia veterinaria del país avalado por la franquicia internacional 'Fisio Care Pet Brasil', el evento promoverá el bienestar físico y emocional de las personas y sus mascotas, integrando actividades recreativas y educativas en un entorno natural.

Por su parte, Junior Jorge, invitó a los asistentes a descubrir la oferta gastronómica y de coctelería de más de 16 expositores nacionales e internacionales.

El Festival del Cerezo es considerado uno de los principales eventos culturales y turísticos de la provincia San José de Ocoa. Su realización impulsa la economía local, fortalece el ecoturismo, promueve el arte y la moda sostenible, y da protagonismo a la gastronomía dominicana y la artesanía nacional.

Además, fomenta la integración familiar, la inclusión de adultos mayores y la convivencia con mascotas en un ambiente sano y divertido.

Tradicional evento de moda

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-45139-pm-46ee1a83.jpeg Joheirry Mola en un vestuario disen~ador por Giannina Azar (FUENTE EXTERNA)

A lo largo de sus ediciones, el Festival del Cerezo ha ofrecido la primera pasarela del año en República Dominicana, consolidándose como una vitrina para la creatividad nacional.

Más de 180 diseñadores han desfilado bajo los cerezos, entre ellos Giannina Azar, Robert Flores, Melkis Díaz, Sixto Nolasco, Leonardo 5th Avenue, Marisol Henríquez, Starling De Holma, Brenda Ciriaco, Cándida Rodríguez, Manuel Febrillet, Michelle Reynoso, Felipe De León, Tony Boga, Martín Polanco, Pedro Cruz, Nina Vásquez, Dixi Kids, David Atelier y Maritza Soto.