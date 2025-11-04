Lechetón Activo 20-30 celebra su 15 aniversario

Los voluntarios orientaron a las personas para la recolección de las leches. ( FUENTE EXTERNA )

Lechetón Activo 20-30 celebró su 15 aniversario con el apoyo de Tetra Pak, con el fin de impulsar la colecta de leche para miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en la República Dominicana.

Esta edición tuvo por propósito recolectar 46 mil litros de leche en envases de Tetra Pak, para ser distribuidos a niños y niñas carenciados residentes en 16 ciudades en todo el territorio nacional.

En la República Dominicana, desde el año 2011 hasta la fecha, se han recolectado un total de 566,927 litros de leche, beneficiando a 63,188 niños, para un promedio anual de 40,495 litros de leche que han sido distribuidos a los infantes.

La encargada Nacional de la Lechetón Activo 20-30, Carolin Lugo, destacó que esta noble causa representa un acto de amor y solidaridad para miles de niños en situación vulnerable. "Con cada litro de leche donado, contribuimos a brindar un futuro más sano y digno para ellos", enfatizó.

Tetra Pak, reafirma su compromiso de respaldo a esta iniciativa que lleva 15 años impactando vidas en la República Dominicana y más de cuatro décadas contribuyendo a brindar una mejor alimentación en la región, así lo manifestó Bruno Basile, jefe de comunicaciones de Tetra Pak para Centroamérica y Caribe.

La leche en envases de Tetra Pak garantiza que este alimento, de vital importancia en la nutrición de los infantes, se conserve durante su distribución y almacenamiento, y que llegue apta para el consumo a los beneficiarios, explicó Basile.

El apoyo de personas comprometidas que adquieran leche en envases de Tetra Pak de la marca de su preferencia, variedad y tamaño en los diferentes supermercados, representa una oportunidad para continuar mejorando vidas y construir un mañana lleno de esperanza y bienestar para los niños, niñas y adolescentes.

Lugares donde se realizó

La colecta de leche tuvo lugar los días 11 y 12 de octubre en los supermercados de Grupo Ramos y CCN, ubicados en:

Santo Domingo

Azua

Baní

Padre Las Casas

Bonao

Higüey

La Romana

La Vega

Mao

Moca

Nagua

San Francisco de Macorís

San Juan de la Maguana

Sánchez

Santiago

Villa Vásquez.

En estos centros los voluntarios orientaron a las personas para la recolección de las leches que se colocaron en carritos identificados con el emblema de Lechetón Activo 20-30.

La leche recolectada será entregada a decenas de albergues y hogares de acogida del país, con el propósito de suplir un vaso de leche diaria a cada niño, por un periodo de tres meses.

Por más de 15 años, de manera ininterrumpida, Lechetón Activo 20-30 ha logrado alimentar vidas de miles de niños de nuestro país. Es una iniciativa del Club Activo 20-30 de Santo Domingo, que cuenta con 63 años formando líderes al servicio de la comunidad.