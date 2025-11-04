La XVI Regata de la Hispanidad 2025 concluye con éxito en República Dominicana

Ignacio Sa´nchez de Leri´n, Jesu´s Dura´n, Jose´ Monta´s, Lorea Arribalzaga, Artur Cabre, Leandro Tajes, Alma Taveras y Ricardo Gonza´lez participaron en la actividad de la XVI Regata de la Hispanidad 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La XVI Regata de La Hispanidad 2025 culminó con un balance extraordinario tras dos jornadas de competencia celebradas en la Bahía de Andrés, Boca Chica, con sede deportiva en el Club Náutico de Santo Domingo (CNSD). En el agua compitieron 21 veleros con participación local e internacional, destacando la representación de Puerto Rico.

Marco conmemorativo

Esta edición formó parte de las actividades por el 533 aniversario del encuentro entre España y La Hispaniola (1492)—hito que marca el inicio del Descubrimiento de América— y puso en valor los lazos históricos, culturales y deportivos que siguen uniendo a España y la isla de La Hispaniola, cuna de la actual República Dominicana.

Bajo ese espíritu, la regata reafirmó su vocación de puente entre naciones y de celebración de una identidad marinera compartida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/catamaran-jazmin---primer-lugar-catamaran-90a9c160.jpeg Catamara´n Jazmin - Primer Lugar Catamara´n (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/velero-blue-bayou---primer-lugar-c-cruising-d8427465.jpeg Velero Blue Bayou - Primer Lugar C Cruising. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/velero-risky-buseness---primer-lugar-b-cruising-7187c654.jpeg Velero Risky Buseness - Primer Lugar B Cruising. (FUENTE EXTERNA)

El fin de semana inició con un acto protocolar en el CNSD: la entonación de los himnos de España y la República Dominicana y una salida ceremonial en la que los veleros desfilaron frente al público antes de partir a las regatas oficiales, sellando el ambiente de hermandad que distingue a este encuentro.

La premiación se realizó durante un emotivo acto en el Hotel Dominican Fiesta, donde se dieron a conocer los ganadores de cada categoría en una velada espectacular.

Ofrecieron palabras la Embajadora de España en la RD, Da. Lorea Arribalzaga; el presidente de ADVELCO, Don Joe Montás; D. Leandro Tajes Director General del Dominican Fiesta y Alma Taveras, de WT Events, quien condujo la ceremonia.

También intervino la dirigencia del CNSD, resaltando el compromiso del club con el crecimiento de la vela nacional.

Resultados oficiales

División A — Racing : 1.º Lazy Dog ( Cap. Fraíto Lugo ) · 2.º Black Sheep (Cap. Martin Jenkins) · 3.º Celtic X (Cap. Pepe Rodríguez).

: 1.º ( ) · 2.º Black Sheep (Cap. Martin Jenkins) · 3.º (Cap. Pepe Rodríguez). División B — Cruising : 1.º Risky Business ( Cap. Jordi Lizarán ) · 2.º Heyyy (Cap. Felix Payano) · 3.º Free Wind (Cap. Eduardo Verdeja).

: 1.º ( ) · 2.º Heyyy (Cap. Felix Payano) · 3.º Free Wind (Cap. Eduardo Verdeja). División C — Cruising : 1.º Blue Bayou ( Cap. Carlos Bergés ) · 2.º Gael (Cap. Freddy Trinidad) · 3.º Lady Maggy (Cap. Miguel Peña).

: 1.º ( ) · 2.º Gael (Cap. Freddy Trinidad) · 3.º Lady Maggy (Cap. Miguel Peña). División Catamaranes Ñ 1.º Jazmin ( Cap. Pepe Rodríguez ) · 2.º Praire Dream (Cap. Ramón Portes).

Ñ 1.º ( ) · 2.º Praire Dream (Cap. Ramón Portes). Trofeo al Espíritu Deportivo: Celtic X, capitán Don Pepe Rodríguez.







