×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Arzobispado de Santo Domingo
Arzobispado de Santo Domingo

Arzobispado de Santo Domingo realizó almuerzo benéfico para recaudar fondos

El evento contó con la presencia de representantes del sector empresarial y de la iglesia

    Expandir imagen
    Arzobispado de Santo Domingo realizó almuerzo benéfico para recaudar fondos
    Monseñor Francisco Ozoria junto a representantes del empresariado durante el almuerzo benéfico del Arzobispado de Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    El Arzobispado de Santo Domingo realizó un almuerzo empresarial, a fin de recaudar fondos para los trabajos de la Arquidiócesis, los cuales incluye realizar obras de misericordia y asistencia social, mantenimiento de infraestructuras pastorales y de salud, ordenaciones sacerdotales, estudios avanzados de sacerdotes, entre otros aspectos de interés social y misionero.

    La actividad, que tuvo como escenario el Gran Salón del Hotel Marriott Piantini, contó con la asistencia de representantes del sector empresarial, damas solidarias, así como la cúpula de la Iglesia Católica.

    Monseñor Francisco Ozoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, acompañado de los obispos auxiliares monseñores, Jesús Castro Marte y Faustino Burgos Brisman, dio la bienvenida y agradeció la colaboración en favor del trabajo pastoral de la Iglesia.

    Expandir imagen
    Alex Jimenez, Dolores Pozo Perelló y Pedro Pérez.
    Alex Jimenez, Dolores Pozo Perelló y Pedro Pérez. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Sandy Fernández, Jorge Montilla y Eulogio Castaño.
    Sandy Fernández, Jorge Montilla y Eulogio Castaño. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Daily Almonte, Fernando Langa y Yanet Jimenez.
    Daily Almonte, Fernando Langa y Yanet Jimenez. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Dalia Sued y Juan Carlos Sued.
    Dalia Sued y Juan Carlos Sued. (FUENTE EXTERNA)

    Necesidad de recursos

    "La misión de la Arquidiócesis de Santo Domingo y de Iglesia es santificar y evangelizar el mundo y para esto se necesita recursos económicos, por eso nos vemos en la necesidad de buscar ayuda. Gracias a ustedes por su generosidad porque con su apoyo facilitan que la Iglesia continue cumpliendo con su propósito", expresó Monseñor Ozoria.

    Destacó además que se estarán realizando otras actividades para recaudar fondos y poder en auxilio de personas de escasos recursos

    En su alocución, recordó que durante el pasado mes de octubre se inició la colecta del Domund, que es una recaudación universal para ayudar a la iglesia en todo el mundo en la evangelización.

    De su lado, el obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Faustino Burgos, presentó un documento que con los resultados de la labor desarrollada por la Arquidiócesis de Santo Domingo, la cual presta servicios pastorales a una población de 4.5 millones de personas distribuidas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

    El encuentro contó con la presentación artística del grupo Extracto, quien deleitó a los presentes con hermosas alabanzas cristianas.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.