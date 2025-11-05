Arzobispado de Santo Domingo realizó almuerzo benéfico para recaudar fondos

Monseñor Francisco Ozoria junto a representantes del empresariado durante el almuerzo benéfico del Arzobispado de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Arzobispado de Santo Domingo realizó un almuerzo empresarial, a fin de recaudar fondos para los trabajos de la Arquidiócesis, los cuales incluye realizar obras de misericordia y asistencia social, mantenimiento de infraestructuras pastorales y de salud, ordenaciones sacerdotales, estudios avanzados de sacerdotes, entre otros aspectos de interés social y misionero.

La actividad, que tuvo como escenario el Gran Salón del Hotel Marriott Piantini, contó con la asistencia de representantes del sector empresarial, damas solidarias, así como la cúpula de la Iglesia Católica.

Monseñor Francisco Ozoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, acompañado de los obispos auxiliares monseñores, Jesús Castro Marte y Faustino Burgos Brisman, dio la bienvenida y agradeció la colaboración en favor del trabajo pastoral de la Iglesia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/3--alex-jimenez-dolores-pozo-perello-y-pedro-perez-536b05be.jpg Alex Jimenez, Dolores Pozo Perelló y Pedro Pérez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/2--sandy-fernandez-jorge-montilla-y-eulogio-castano-b71120b0.jpg Sandy Fernández, Jorge Montilla y Eulogio Castaño. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/5--daily-almonte-fernando-langa-y-yanet-jimenez-542e6b16.jpg Daily Almonte, Fernando Langa y Yanet Jimenez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/6--dalia-sued-y-juan-carlos-sued-f4141a46.jpg Dalia Sued y Juan Carlos Sued. (FUENTE EXTERNA)

Necesidad de recursos

"La misión de la Arquidiócesis de Santo Domingo y de Iglesia es santificar y evangelizar el mundo y para esto se necesita recursos económicos, por eso nos vemos en la necesidad de buscar ayuda. Gracias a ustedes por su generosidad porque con su apoyo facilitan que la Iglesia continue cumpliendo con su propósito", expresó Monseñor Ozoria.

Destacó además que se estarán realizando otras actividades para recaudar fondos y poder en auxilio de personas de escasos recursos.

En su alocución, recordó que durante el pasado mes de octubre se inició la colecta del Domund, que es una recaudación universal para ayudar a la iglesia en todo el mundo en la evangelización.

De su lado, el obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Faustino Burgos, presentó un documento que con los resultados de la labor desarrollada por la Arquidiócesis de Santo Domingo, la cual presta servicios pastorales a una población de 4.5 millones de personas distribuidas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

El encuentro contó con la presentación artística del grupo Extracto, quien deleitó a los presentes con hermosas alabanzas cristianas.