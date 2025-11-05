La Fundouro realiza 12va jornada de detección temprana de cáncer de próstata

Dr. Pablo Mateo (Centro) juntos a más de 28 urólogos(as) que participaron en la jornada de Fundouro. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de su responsabilidad social, todos los años los integrantes de la fundación Fundouro, realizan la jornada de detección temprana de cáncer de próstata, con la evaluación del PSA (Antígeno Prostático Específico), totalmente gratis, en la clínica Cristiana Integral, ubicada en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, San Juan de la Maguana.

La jornada realizada la semana del sábado 18 de octubre del presente año fue realizada a los hombres residentes en el sur profundo de la República Dominicana, (San Juan de la Maguana, Vallejuelo, Las Matas de Farfán, El Cercado, Juan de Herrera y zonas aledañas, como prevención de cáncer de próstata.

El doctor urólogo Pablo Mateo puntualizó que más de 28 urólogas y urólogos consultaron más de 600 hombres en un día, en la Clínica Cristiana de Salud Integral de San Juan de la Maguana, gracias al apoyo de varias empresas patrocinadoras.

El sábado 18 de octubre, se realizaron 560 Pruebas de PSA a hombres de escasos recursos económicos, llevando alegría y esperanza, a los mismos, ubicados en el Sur profundo del país.

"Detectar a tiempo puede salvar vidas"

El doctor Pablo Mateo, es oriundo del municipio de Vallejuelo, y lleva en su corazón y su deseo, estar siempre actualizado de las carencias de los lugareños, que lo vieron crecer.

La Fundación Dominicana de Urología (Fundouro) Dr. Pablo Mateo, a través de los años ha apoyado jornadas de detección temprana de cáncer de próstata, así como programas de residencias médicas a los hospitales con equipos de últimas tecnologías en beneficio de futuros pacientes.

Además de auspiciar Jornadas Científicas, con apoyo de Fundaciones de Barcelona y empresas farmacéuticas.