Jiménez Peña presenta JP Fórum, una plataforma de reflexión e intercambio sobre temas jurídicos
El primer encuentro de JP Fórum se desarrolló bajo el tema "Responsabilidad penal de las sociedades: qué saber bajo el nuevo Código Penal"
La firma de abogados Jiménez Peña anunció el lanzamiento de JP Fórum, una nueva plataforma creada para promover la discusión, la reflexión y el intercambio de ideas sobre los temas jurídicos, empresariales y sociales más relevantes para el entorno dominicano.
Con este espacio, Jiménez Peña busca proyectarse como referente en la generación y difusión de conocimiento jurídico, así como en la construcción de soluciones que aporten valor estratégico a sus clientes y aliados.
Una apuesta a la excelencia
El primer encuentro de JP Fórum se desarrolló bajo el tema "Responsabilidad penal de las sociedades: qué saber bajo el nuevo Código Penal", impartido por Miguel Valerio Jiminián, socio fundador de VJR Abogados, con la moderación de Rosa (Lisa) Díaz, socia de Jiménez Peña, y Víctor Santana, asociado senior de la firma.
Esta primera edición abordó los aspectos del nuevo Código Penal que impactan directamente a las empresas, ofreciendo orientaciones sobre cómo prepararse para su entrada en vigencia y adaptarse a las nuevas responsabilidades corporativas.
"En Jiménez Peña creemos en el valor del conocimiento compartido y en la importancia de mantenernos actualizados sobre los temas que inciden en nuestro entorno profesional y empresarial", expresó Marcos Peña, socio fundador de la firma. JP Fórum nace precisamente con ese propósito:
- Ser un punto de encuentro entre el derecho
- La práctica corporativa
- La innovación
Con JP Fórum, Jiménez Peña reafirma su compromiso con la excelencia, la creatividad y los resultados, fortaleciendo su papel como un actor proactivo en la construcción de un ecosistema jurídico más informado, colaborativo y orientado al progreso del país y de los actores económicos.