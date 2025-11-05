×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Jiménez Peña
Jiménez Peña

Jiménez Peña presenta JP Fórum, una plataforma de reflexión e intercambio sobre temas jurídicos

El primer encuentro de JP Fórum se desarrolló bajo el tema "Responsabilidad penal de las sociedades: qué saber bajo el nuevo Código Penal"

    Expandir imagen
    Jiménez Peña presenta JP Fórum, una plataforma de reflexión e intercambio sobre temas jurídicos
    Marcos Peña R. Jennifer Beauchamps Laura Medina Miguel Valerio Luis Julio Jiménez Lisa Díaz. (FUENTE EXTERNA)

    La firma de abogados Jiménez Peña anunció el lanzamiento de JP Fórum, una nueva plataforma creada para promover la discusión, la reflexión y el intercambio de ideas sobre los temas jurídicos, empresariales y sociales más relevantes para el entorno dominicano.

    Con este espacio, Jiménez Peña busca proyectarse como referente en la generación y difusión de conocimiento jurídico, así como en la construcción de soluciones que aporten valor estratégico a sus clientes y aliados.

    Una apuesta a la excelencia

    Expandir imagen
    Infografía
    Lisa Díaz Miguel ValerioVíctorSantana. (FUENTE EXTERNA)

    El primer encuentro de JP Fórum se desarrolló bajo el tema "Responsabilidad penal de las sociedades: qué saber bajo el nuevo Código Penal", impartido por Miguel Valerio Jiminián, socio fundador de VJR Abogados, con la moderación de Rosa (Lisa) Díaz, socia de Jiménez Peña, y Víctor Santana, asociado senior de la firma.

    Esta primera edición abordó los aspectos del nuevo Código Penal que impactan directamente a las empresas, ofreciendo orientaciones sobre cómo prepararse para su entrada en vigencia y adaptarse a las nuevas responsabilidades corporativas.

    "En Jiménez Peña creemos en el valor del conocimiento compartido y en la importancia de mantenernos actualizados sobre los temas que inciden en nuestro entorno profesional y empresarial", expresó Marcos Peña, socio fundador de la firma. JP Fórum nace precisamente con ese propósito:

    • Ser un punto de encuentro entre el derecho
    • La práctica corporativa 
    • La innovación 

    Con JP Fórum, Jiménez Peña reafirma su compromiso con la excelencia, la creatividad y los resultados, fortaleciendo su papel como un actor proactivo en la construcción de un ecosistema jurídico más informado, colaborativo y orientado al progreso del país y de los actores económicos.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.