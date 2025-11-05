Jiménez Peña presenta JP Fórum, una plataforma de reflexión e intercambio sobre temas jurídicos

La firma de abogados Jiménez Peña anunció el lanzamiento de JP Fórum, una nueva plataforma creada para promover la discusión, la reflexión y el intercambio de ideas sobre los temas jurídicos, empresariales y sociales más relevantes para el entorno dominicano.

Con este espacio, Jiménez Peña busca proyectarse como referente en la generación y difusión de conocimiento jurídico, así como en la construcción de soluciones que aporten valor estratégico a sus clientes y aliados.

Una apuesta a la excelencia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/apoyo-1-izquierda-a-derecha--lisa-diaz-miguel-valeriovictorsantana-392877d8.jpg Lisa Díaz Miguel ValerioVíctorSantana. (FUENTE EXTERNA)

El primer encuentro de JP Fórum se desarrolló bajo el tema "Responsabilidad penal de las sociedades: qué saber bajo el nuevo Código Penal", impartido por Miguel Valerio Jiminián, socio fundador de VJR Abogados, con la moderación de Rosa (Lisa) Díaz, socia de Jiménez Peña, y Víctor Santana, asociado senior de la firma.

Esta primera edición abordó los aspectos del nuevo Código Penal que impactan directamente a las empresas, ofreciendo orientaciones sobre cómo prepararse para su entrada en vigencia y adaptarse a las nuevas responsabilidades corporativas.

"En Jiménez Peña creemos en el valor del conocimiento compartido y en la importancia de mantenernos actualizados sobre los temas que inciden en nuestro entorno profesional y empresarial", expresó Marcos Peña, socio fundador de la firma. JP Fórum nace precisamente con ese propósito:

Ser un punto de encuentro entre el derecho

La práctica corporativa

La innovación

Con JP Fórum, Jiménez Peña reafirma su compromiso con la excelencia, la creatividad y los resultados, fortaleciendo su papel como un actor proactivo en la construcción de un ecosistema jurídico más informado, colaborativo y orientado al progreso del país y de los actores económicos.