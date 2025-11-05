×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Conexión Wave Fest 2025
Conexión Wave Fest 2025

Realizarán primera edición del "Conexión Wave Fest 2025" en Punta Cana

Este es un foro que definirá el futuro de las rentas cortas en el Caribe busca preparar al mercado dominicano para los retos regulatorios

    Expandir imagen
    Realizarán primera edición del "Conexión Wave Fest 2025" en Punta Cana
    Nacho Albiol, de Icnea, será uno de los expositores del "Conexión Wave Fest 2025". (FUENTE EXTERNA)

    El auge de las rentas cortas en República Dominicana es innegable. Más de 51,000 unidades activas (según informes de AirDNA/PriceLabs) muestran el dinamismo de un sector que continúa creciendo sin pausa.

    Sin embargo, en destinos como Nueva York, en Estados Unidos o Barcelona, en España nuevas regulaciones han paralizado miles de operaciones. ¿Podría ocurrir algo similar aquí?

    Esta y otras respuestas serán debatidas en el Primer Foro Internacional de Rentas Cortas (Conexión Wave Fest 2025), que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre, en el Restaurante Chic Cabaret de los Hoteles Palladum en Punta Cana

    Expandir imagen
    Daniel Zammata, PriceLabs.
    Daniel Zammata, PriceLabs. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Xavier Cárdenas, The STR Advisory.
    Xavier Cárdenas, The STR Advisory. (FUENTE EXTERNA)

    Organizado por (Conexión Wave) Plataforma de Desarrollo Colectivo; junto a la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (Adoreco), El Economista YouTuber y Fundación Vida Azul, el foro busca preparar al sector para los retos regulatorios, fortalecer la profesionalización y promover un crecimiento ético de las rentas cortas en el Caribe.

    Agenda

    Según confirman sus organizadores, este primer foro reunirá a anfitriones, inversionistas, plataformas tecnológicas y gremios con el propósito de construir un modelo de hospitalidad regenerativa, más profesional, consciente y sostenible.

    Durante los dos días del evento, de la mano de los expositores Nacho Albiol, Daniel Zammata y Xavier Cárdenas, los participantes podrán anticiparse a los cambios normativos, mejorar su gestión e ingresos, fortalecer su marca profesional y crear alianzas estratégicas con líderes del ecosistema.

    Además del contenido académico y las mesas de diálogo, Conexión Wave Fest integrará experiencias de networking, actividades ambientales y una gala especial bajo el concepto "Cuando todo se conecta, todo se eleva", consolidando su propuesta como el evento más relevante del año para el ecosistema de rentas cortas.

    Las personas interesadas en asistir a este evento pueden adquirir sus boletas en la plataforma de Boletos Express

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.