La Casa de Don Carlos abre sus puertas con una propuesta para personas de la tercera edad

La Casa de Don Carlos abrió sus puertas. Se trata de un club recreativo diseñado para promover el bienestar integral y la socialización de las personas mayores de nuestra comunidad.

El propósito de este proyecto es ofrecer un espacio seguro, ameno y lleno de vida para las personas de la tercera edad.

Más que un club, La Casa de Don Carlos nace como un homenaje al valor, la experiencia y la vitalidad de quienes han dedicado su vida a construir nuestra sociedad.

Es un espacio pensado para que, de lunes a viernes, los miembros disfruten de actividades recreativas, artísticas y de bienestar, compartiendo con personas que viven la misma etapa de vida.

Una respuesta a una necesidad social

En República Dominicana las personas mayores suelen contar con pocas opciones de socialización, recreación y acompañamiento, este proyecto representa un paso importante hacia una cultura que valora y cuida a sus generaciones con más experiencia.

La Casa de Don Carlos busca cambiar esta realidad ofreciendo un entorno donde el bienestar, la conexión y la alegría sean parte del día a día.

"Queremos que nuestros mayores tengan un lugar donde reír, aprender y compartir; donde se sientan acompañados, valorados y felices. En nuestro país, aún existen pocas iniciativas dedicadas a crear espacios como este, y La Casa de Don Carlos llega precisamente para llenar ese vacío con respeto, cariño y propósito", expresó Diego Dos Santos, gerente de La Casa de Don Carlos.

Atracciones

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/inauguracion-casa-de-don-carlos-3-cd864d2b.jpeg Neyda Iglesias, Carlos Iglesias, Astrid Dos Santos y Diego Dos Santos (FUENTE EXTERNA)

Entre las experiencias que ofrece se destacan:

Juegos de mesa

Clases de pintura y manualidades

y manualidades Jardinería

Sesiones de tai chi

Almuerzos de calidad

Salidas programadas

Excursiones a distintos rincones de nuestra isla.

El club también cuenta con áreas de descanso, una sala de música y una enfermería completamente equipada, garantizando comodidad y atención personalizada en todo momento.

El espacio dispone además de un equipo de psicólogos clínicos y personal experto, de apoyo, capacitado, que acompaña a los miembros en su día a día, promoviendo un bienestar integral y emocionalmente pleno.

Carlos, inspiración y musa del proyecto, invitó a las familias dominicanas a conocer y formar parte de este club que celebra la vida, la alegría y la experiencia.