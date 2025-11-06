×
La Casa de Don Carlos abre sus puertas con una propuesta para personas de la tercera edad

El propósito de este proyecto es ofrecer un espacio seguro, ameno y lleno de vida

    Expandir imagen
    La Casa de Don Carlos abre sus puertas con una propuesta para personas de la tercera edad
    Neyda Iglesias, Carlos Iglesias, Astrid Dos Santos y Diego Dos Santos. (FUENTE EXTERNA)

    La Casa de Don Carlos abrió sus puertas. Se trata de un club recreativo diseñado para promover el bienestar integral y la socialización de las personas mayores de nuestra comunidad.

    El propósito de este proyecto es ofrecer un espacio seguro, ameno y lleno de vida para las personas de la tercera edad.

    Más que un club, La Casa de Don Carlos nace como un homenaje al valor, la experiencia y la vitalidad de quienes han dedicado su vida a construir nuestra sociedad.

    Es un espacio pensado para que, de lunes a viernes, los miembros disfruten de actividades recreativas, artísticas y de bienestar, compartiendo con personas que viven la misma etapa de vida.

    Una respuesta a una necesidad social

    En República Dominicana las personas mayores suelen contar con pocas opciones de socialización, recreación y acompañamiento, este proyecto representa un paso importante hacia una cultura que valora y cuida a sus generaciones con más experiencia.

    La Casa de Don Carlos busca cambiar esta realidad ofreciendo un entorno donde el bienestar, la conexión y la alegría sean parte del día a día.

    "Queremos que nuestros mayores tengan un lugar donde reír, aprender y compartir; donde se sientan acompañados, valorados y felices. En nuestro país, aún existen pocas iniciativas dedicadas a crear espacios como este, y La Casa de Don Carlos llega precisamente para llenar ese vacío con respeto, cariño y propósito", expresó Diego Dos Santos, gerente de La Casa de Don Carlos.

    Atracciones

    Expandir imagen
    Infografía
    Neyda Iglesias, Carlos Iglesias, Astrid Dos Santos y Diego Dos Santos (FUENTE EXTERNA)

    Entre las experiencias que ofrece se destacan:

    • Juegos de mesa
    • Clases de pintura y manualidades
    • Jardinería
    • Sesiones de tai chi
    • Almuerzos de calidad
    • Salidas programadas
    • Excursiones a distintos rincones de nuestra isla.

    El club también cuenta con áreas de descanso, una sala de música y una enfermería completamente equipada, garantizando comodidad y atención personalizada en todo momento.

    El espacio dispone además de un equipo de psicólogos clínicos y personal experto, de apoyo, capacitado, que acompaña a los miembros en su día a día, promoviendo un bienestar integral y emocionalmente pleno.

    Carlos, inspiración y musa del proyecto, invitó a las familias dominicanas a conocer y formar parte de este club que celebra la vida, la alegría y la experiencia.

