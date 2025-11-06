Arlenys Nicasio impulsa el liderazgo y la profesionalización del sector funerario en RD

En ocasión del Día del Profesional Funerario, la directora general de Fuente de Luz Memorial Service, Arlenys Nicasio destacó el crecimiento, la profesionalización y la transformación del sector exequial dominicano.

Este es un ámbito marcado por el tabú social en torno a la muerte, pero que hoy se fortalece gracias al enfoque humano, educativo e innovador que impulsa la empresa.

"Hablar de previsión funeraria es hablar de amor y responsabilidad hacia la familia. Cada día más dominicanos comprenden que planificar con anticipación les permite vivir con tranquilidad", expresó Nicasio.

Desde su fundación, Fuente de Luz ha pasado de contar con 35 colaboradores a más de 138 empleados, además de un amplio equipo de outsource y proveedores, todos formados bajo una cultura de servicio empático, respeto y acompañamiento al duelo.

La visión de Nicasio ha motivado a más de un centenar de personas a integrarse a este sector, tradicionalmente poco explorado, inspirando nuevas vocaciones y promoviendo la dignificación de quienes trabajan en el último eslabón del cuidado humano: el acompañamiento final.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/arlenys-nicasio-2-af9d9796.jpg

Con motivo del Día del Profesional Funerario, Nicasio felicitó a todos los hombres y mujeres que se dedican con entrega a esta labor, resaltando su papel esencial en los momentos más sensibles de la vida.

"El profesional funerario es un servidor silencioso, pero fundamental. Su trabajo requiere empatía, fortaleza y vocación de servicio. A cada miembro de nuestro equipo y a todos los que forman parte de este sector, mi más sincero reconocimiento y admiración", manifestó.

Más

En los últimos años, Fuente de Luz ha ampliado su alcance con parques memoriales en Santiago, San Francisco de Macorís y San José de las Matas. Para el año 2026, proyecta su expansión hacia Santo Domingo y Quinigua, consolidándose como la red de servicios exequiales más sólida del país.

"Este crecimiento ha sido posible porque hemos entendido que nuestro trabajo no trata de la muerte, sino de honrar la vida y acompañar con amor los procesos más difíciles", concluyó Arlenys Nicasio, directora general de Fuente de Luz Memorial Service.

Te puede interesar Pide al Congreso y al Gobierno a regular el sector funerario