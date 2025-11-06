BCRD celebra una misa de acción de gracias por su 78 aniversario

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró una eucaristía de acción de gracias con motivo del 78º aniversario de la institución, la cual fue oficiada por el reverendo padre Jorge William Hernández.

El tradicional acto se llevó a cabo en un tradicional acto en la sala Jesús María Troncoso, de su auditorio, presidido por el gobernador, Héctor Valdez Albizu, quien estuvo acompañado de su esposa Fior D´Aliza Martínez de Valdez.

Durante la celebración, el reverendo Jorge William Hernández expresó su felicitación al BCRD, señalando que "la sociedad necesita de instituciones independientes como esta, con valores que se materializan mediante sus buenas prácticas y su servicio a la sociedad"

Asimismo, trasladó a los bancentralianos "el compromiso de saber tomar decisiones en el conflicto de la luz y la oscuridad, que se materializa en el interés por Jesús, y siendo consciente de que cada uno es necesario en su papel en la institución, sirviendo a las personas con una visión integral.

Concurrencia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/12-3-b6f576d6.jpg Panorámica de la actividad. (FUENTE EXTERNA)

En la celebración eucarística también estuvieron presentes, además del gobernador y su esposa, los miembros de la honorable Junta Monetaria:

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ex oficio.

Los titulares José Ml. Mallén, Arturo Martinez Moya, Ricardo Rojas León, Julio Llibre y José Tejerá Curbelo.

Por el BCRD el gerente, Ervin Novas Bello.

el gerente, Ervin Novas Bello. El contralor, José Manuel Taveras Lay

El subgerente general, Frank Montaño.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/04-3c649480.jpg Julio Andújar y Shanttal Zuleta Brea. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/03-d91e07e0.jpg Ervin Novas Bello, Ingrid González, Nacyra Cury y Joel Tejeda Comprés. (FUENTE EXTERNA)