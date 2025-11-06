Galletas Guarina presenta la nueva Wafer Coco

Galletas Guarina, parte del portafolio de Corporación Multi Inversiones (CMI), estrena su nuevo sabor Wafer Coco, que viene a complementar el portafolio de Wafer, que ya cuenta con los sabores limón, fresa y vainilla.

Con la introducción de la nueva Wafer Coco, la marca busca ofrecer una experiencia tropical que evoca la calidez y el sabor que nos representa como dominicanos. Horneadas para lograr una textura ideal, las galletas Coco están creadas para deleitar y ofrecer un momento de disfrute en la rutina diaria.

"Estamos entusiasmados de presentar esta nueva propuesta porque el coco es un sabor muy distintivo, y hemos logrado crear una galleta que captura su esencia de forma deliciosa. Representa el escape tropical perfecto para cualquier momento del día", comentó Ana Largaespada, coordinadora de mercadeo de galletas dulces de CMI.

Variedad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/apoyo-2-2-57380bf4.jpg Maite Pichardo, Miguel Tejeda, Merlyn De Los Santos, y Edgar Alcántara. (FUENTE EXTERNA)

El nuevo sabor Coco se suma al catálogo de productos de la marca, ampliando la variedad para los consumidores que buscan nuevas opciones y momentos de alegría. Las variedades ahora son:

Wafer Limón

Wafer Fresa

Wafer Vainilla

Las galletas Wafer Coco están disponibles en los principales puntos de venta a nivel nacional.