Ministerio de la Mujer realizará jornadas de prevención a la violencia durante este mes

Por quinto año consecutivo, el Ministerio de la Mujer realizará las jornadas Puerta a Puerta "Vivir sin Violencia es Posible", con el objetivo de contribuir a la sensibilización y orientación de la sociedad dominicana en materia de prevención a la violencia contra la mujer e intrafamiliar.

A través de estas acciones, que se refuerzan especialmente durante el mes de noviembre de la no violencia contra la mujer, se busca fortalecer el compromiso de la sociedad con la erradicación de toda forma de violencia.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, destacó que para este 2025 la meta es impactar a 1,076,003 personas en 163,111 viviendas aproximadamente.

Las provincias

En esta línea, explicó que el personal del Ministerio de la Mujer, instituciones aliadas y personas voluntarias estarán desplegadas durante el mes de noviembre en las provincias donde hay una mayor demanda de los servicios de atención de este tipo:

El Gran Santo Domingo

La Altagracia

Monte Plata

Barahona

San Cristóbal

Santiago

La Vega

Puerto Plata

Asimismo, la ministra Jiménez expresó que, en las provincias restantes, se mantienen las acciones de sensibilización y promoción de los servicios de prevención y atención a la violencia en las Oficinas Provinciales y Municipales del Ministerio de la Mujer, garantizando la cobertura y difusión de los servicios en todo el país.

Además, resaltó el respaldo de la Embajada del Reino de España y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que, a través del proyecto:

"Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y protección eficaz a víctimas de violencia de género", apoyan la realización de estas jornadas y de otras acciones que se han implementado en distintas provincias en la difusión y el fortalecimiento de los servicios para la protección de las mujeres.

En ese sentido, la embajadora del Reino de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga, subrayó que la cooperación española lleva cerca de cuatro décadas trabajando en el país, apoyando los planes de igualdad, el fortalecimiento institucional y a las organizaciones de mujeres. A su vez, indicó que España ha acompañado al país en la elaboración de los Planes de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG) y actualmente ejecuta dos proyectos clave enfocados en la mejora de la calidad y coordinación de los servicios de atención y protección a víctimas, así como en la reparación integral y autonomía económica de mujeres sobrevivientes de violencia.

A la fecha, se han impactado 4,944,114 personas, el equivalente al 46% de la población dominicana, 525,347 hogares y comercios, así como también otros puntos estratégicos y espacios públicos y privados. En este marco, se han detectado 481 casos de violencia que fueron develados desde las comunidades.

Como en anteriores jornadas, se han incorporado acciones focalizadas vinculadas a la prevención del embarazo en adolescentes, dado que esta problemática constituye una forma de violencia, especialmente dirigida hacia niñas y adolescentes.

Las jornadas inician el 7 y 8 de noviembre en La Altagracia y Monte Plata, continuando los días 14 y 15 en Barahona y San Cristóbal, el 21 y 22 en La Vega y Santiago, finalizando el 28, 29 y 30 en Puerto Plata y el Gran Santo Domingo.

Durante las jornadas, se distribuirán materiales con los servicios esenciales del Ministerio de la Mujer de asistencia legal y psicológica, la Línea de Emergencia *212 y las Casas de Acogida, que funcionan de manera confidencial, gratuita y disponible las 24 horas del día.