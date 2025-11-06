United Motors anuncia formalmente la llegada de Ashok Leyland al mercado dominicano

Keudilin Miranda, Miguel René De la Cruz, Vikram Singh Thakur, Senthil Kumar, Kishan Dan Dewal Juan Tomás Díaz y Arup K. Saha. ( FÉLIX LEÓN )

La industria automotriz dominicana abre un nuevo capítulo con la entrada oficial de Ashok Leyland, uno de los fabricantes de vehículos comerciales más grandes del mundo, representado en el país por United Motors.

La marca, con más de 75 años de trayectoria y presencia en más de 50 países, es reconocida como el segundo mayor productor de vehículos comerciales de la India y líder absoluto en transporte de pasajeros en los Emiratos Árabes Unidos.

La alianza busca introducir soluciones de movilidad más eficientes, seguras y sostenibles, en un contexto de expansión económica y aumento de la demanda de transporte especializado.

Expansión regional

La República Dominicana figura como un punto estratégico en el plan de crecimiento de Ashok Leyland para el Caribe, Centroamérica y Suramérica. La combinación entre su ubicación geográfica y su sólido desempeño macroeconómico abre la puerta a proyectos de mayor escala.

En ese escenario, United Motors y Ashok Leyland evalúan establecer en territorio dominicano la primera planta de ensamblaje de vehículos comerciales de la marca en la región, lo que convertiría al país en un hub industrial y de exportación hacia mercados caribeños y latinoamericanos.

Este proyecto conllevaría la generación de empleos de calidad, transferencia tecnológica, desarrollo de nuevas capacidades industriales y una mayor competitividad del sector automotriz local.

Portafolio inicial

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/screenshot20251106234521gallery-d09d3150.jpg Son vehículos duraderos. (FÉLIX LEÓN)

El Parque Iberoamericana se llenó de cultura de la India y una fusión gastronómica para presentar esta novedad.

En su primera etapa de operación, United Motors pondrá a disposición del mercado una línea de camiones dirigidos a los sectores de logística, construcción y transporte de carga y pasajeros. Entre sus atributos resaltan la durabilidad, potencia, eficiencia operativa y un robusto respaldo postventa, factores esenciales para la rentabilidad de las empresas de transporte dominicanas.

La estrategia también contempla la incorporación progresiva de autobuses, soluciones de energía, vehículos especializados, así como unidades para el sector salud, incluyendo ambulancias, además de equipos orientados al sector defensa.

Como parte de la alianza, Ashok Leyland impulsa un programa de becas para técnicos y mecánicos dominicanos, quienes recibirán formación en los centros de entrenamiento de la marca en India.

Asimismo, se promoverán iniciativas de sostenibilidad enfocadas en la adaptación de flotas, el cumplimiento de estándares ambientales regionales y la coordinación con entidades financieras y autoridades

Visión compartida

"El Caribe es prioritario en nuestra estrategia global 2030. República Dominicana reúne las condiciones para convertirse en una plataforma de producción y exportación para la región", afirmó Senthil Kumar, Director de Red Internacional y Desarrollo de Negocios y Operaciones Internacionales de Ashok Leyland.

Las relaciones bilaterales

Durante el evento, el embajador de la India, Kishan Dan Dewal, destacó la relevancia de este paso para las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

El diplomático rindió homenaje al fallecido Shri Gopichand Hinduja, presidente del Grupo Hinduja, calificándolo como la figura clave detrás del desarrollo de Ashok Leyland.

"Este es un evento histórico y un hito sólido para nuestras relaciones económicas. India es hoy la segunda mayor economía de exportación para la República Dominicana, con un comercio bilateral que supera los 1.5 billones de dólares", señaló.

Agregó que, a pesar de la distancia geográfica, India y República Dominicana comparten valores de libertad, esfuerzo y trabajo duro, lo que abre oportunidades para seguir ampliando la cooperación bilateral.