Asystec realiza torneo en memoria de Rafik Pérez y a favor del Albergue de Azua

La Estancia Golf Club Resort, La Romana, fue el escenario escogido por los ejecutivos de Asystec y Pany Open, para realizar con éxito el octavo torneo de golf del Pany Open, con la participación de numerosos talentosos jugadores quienes competirán en un ambiente de camaradería y espíritu deportivo.

El ingeniero Raymond Marcelino de Asystec y Martin Paniagua de Golf Events, señalaron que el formato del torneo de fue de un Big Three rifado.

El evento se realizó en memoria Rafik Pérez, definido como entrañable jugador y amigo; y en beneficio de Albergue Villa Esperanza de Azua, que apoya a niños en condiciones de pobreza.

Ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/1er-lugar-francisco-suarezraul-ramos-y-osiris-marchena-ae12f5d8.jpg 1er lugar Francisco Suárez,Raúl Ramos y Osiris Marchena. (FUENTE EXTERNA)

Los jugadores que alcanzaron los mejores reconocimientos fueron:

El 1er. Lugar lo obtuvo Francisco Suárez

El segundo lugar Raúl Ramos

El tercer lugar Osiris Marchena