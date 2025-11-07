Asystec realiza torneo en memoria de Rafik Pérez y a favor del Albergue de Azua
La actividad fue en beneficio de Albergue Villa Esperanza de Azua
La Estancia Golf Club Resort, La Romana, fue el escenario escogido por los ejecutivos de Asystec y Pany Open, para realizar con éxito el octavo torneo de golf del Pany Open, con la participación de numerosos talentosos jugadores quienes competirán en un ambiente de camaradería y espíritu deportivo.
El ingeniero Raymond Marcelino de Asystec y Martin Paniagua de Golf Events, señalaron que el formato del torneo de fue de un Big Three rifado.
El evento se realizó en memoria Rafik Pérez, definido como entrañable jugador y amigo; y en beneficio de Albergue Villa Esperanza de Azua, que apoya a niños en condiciones de pobreza.
Ganadores
Los jugadores que alcanzaron los mejores reconocimientos fueron:
- El 1er. Lugar lo obtuvo Francisco Suárez
- El segundo lugar Raúl Ramos
- El tercer lugar Osiris Marchena