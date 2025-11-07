×
Asystec realiza torneo en memoria de Rafik Pérez y a favor del Albergue de Azua

La actividad fue en beneficio de Albergue Villa Esperanza de Azua

    Expandir imagen
    Asystec realiza torneo en memoria de Rafik Pérez y a favor del Albergue de Azua
    Martín Paniagua, André Marcelino y Raymond Marcelino. (FUENTE EXTERNA)

    La Estancia Golf Club Resort, La Romana, fue el escenario escogido por los ejecutivos de Asystec y Pany Open, para realizar con éxito el octavo torneo de golf del Pany Open, con la participación de numerosos  talentosos jugadores  quienes competirán en un ambiente de camaradería y espíritu deportivo. 

    El ingeniero Raymond Marcelino de Asystec y Martin Paniagua de Golf Events, señalaron que el  formato del torneo de fue de un Big Three rifado.

    El evento se realizó en memoria Rafik Pérez, definido como entrañable jugador y amigo; y en beneficio de Albergue Villa Esperanza de Azua, que apoya a niños en condiciones de pobreza.

    Ganadores

    Expandir imagen
    Infografía
    1er lugar Francisco Suárez,Raúl Ramos y Osiris Marchena. (FUENTE EXTERNA)

     Los jugadores que alcanzaron los mejores reconocimientos fueron:

    • El 1er. Lugar lo obtuvo  Francisco Suárez
    • El segundo lugar Raúl Ramos
    • El tercer lugar Osiris Marchena
