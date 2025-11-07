Banco Promerica fortalece su presencia en el Gran Santo Domingo con nuevas sucursales

El Banco Promerica inauguró dos modernas sucursales en el Gran Santo Domingo, ampliando así su red de atención y reafirmando su compromiso de estar más cerca de sus clientes.

En línea con su estrategia de expansión y su propósito de ofrecer soluciones financieras cada vez más accesibles y personalizadas, las nuevas instalaciones están ubicadas en Coral Mall, en Santo Domingo Este, y en la avenida Gustavo Mejía Ricart, en el Distrito Nacional.

"La expansión de nuestra red refleja una visión clara de crecimiento sostenible y el compromiso de nuestra institución de estar cada vez más cerca de nuestros clientes, apoyándonos en soluciones innovadoras que mejoran la experiencia financiera. Esta estrategia nos permite ofrecer servicios agiles, convenientes y personalizados, mientras fortalecemos nuestra presencia en el país, contribuimos al desarrollo económico y reafirmamos nuestro liderazgo en el sector financiero dominicano", expresó Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica.

Gestión bancaria

Ambas sucursales fueron concebidas bajo un mismo estándar de innovación y experiencia al cliente, incorporando soluciones tecnológicas que hacen más ágil, segura y conveniente la gestión bancaria.

Detalla una nota de prensa que entre las facilidades se destacan el sistema de turnos automáticos, áreas de autoservicio, cajeros automáticos, cajas preferenciales y accesibles para personas con movilidad reducida, así como ubicaciones estratégicas que facilitan el acceso a clientes personales y empresariales.

La sucursal de Coral Mall ha sido especialmente diseñada para ofrecer una atención integral a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), fortaleciendo el compromiso del banco con este sector clave para el desarrollo económico nacional.

Mientras que la nueva oficina de la avenida Gustavo Mejía Ricart incorpora dos estaciones de auto banco, ampliando la conveniencia para los clientes del Distrito Nacional y contribuyendo al dinamismo económico de la zona.

Sobre Banco Promerica

Con sede en Santo Domingo, Banco Promerica es un banco múltiple con 25 años de presencia local, con énfasis en la atención de clientes personales, en la pequeña y mediana empresa, en clientes corporativos e institucionales, así como en el negocio de Medios de Pago.

Banco Promerica es miembro de Grupo Promerica (a través de la sociedad controladora Promerica Financial Corporation), el cual opera en 9 países ubicados en Centroamérica, Ecuador, Islas Caimán y República Dominicana.