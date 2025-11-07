Embajada Dominicana en los Países Bajos celebra la "Noche Dominicana: Café, Cacao, Ron y Tabaco"

María Cristina Laureano, Laura Pérez Rojas, el embajador Carlos de la Mota y Marjan Kamstra participaron en la celebración de la "Noche Dominicana: Café, Cacao, Ron y Tabaco". ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la República Dominicana en el Reino de los Países Bajos, encabezada por Su Excelencia el Embajador Carlos de la Mota, celebró con gran éxito la "Noche Dominicana: Café, Cacao, Ron y Tabaco".

Esta fue una velada dedicada a resaltar la identidad, la cultura y la hospitalidad dominicanas, al tiempo que se conmemoraron los 168 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El evento, realizado en el Hotel Des Indes de La Haya, reunió a representantes del Gobierno neerlandés, miembros del cuerpo diplomático acreditado, empresarios, artistas y miembros de la comunidad dominicana residente en los Países Bajos, quienes disfrutaron de una noche de intercambio cultural, sabor y orgullo nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/j55a0438-0d8f5e45.jpg Embajador Carlos de la Mota junto al equipo de la Embajada. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/j55a0498-89fca906.jpg María Cristina Laureano, Laura Pérez Rojas, embajador Carlos de la Mota y Gabriella Sancisi. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/j55a0828-0ed20f2d.jpg Embajador Carlos de la Mota imparte unas palabras durante la actividad. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/j55a0710-2b10c4fe.jpg Miembros del Grupo Cultural Ritmos Dominicanos. (FUENTE EXTERNA)

Durante su discurso, Su Excelencia el Embajador Carlos de la Mota expresó su gratitud a los presentes y destacó la sólida relación de amistad y cooperación que une a ambos países:

"Es para mí un alto honor darles la más cordial bienvenida a esta Noche Dominicana, una velada llena de nuestra identidad, cultura y hospitalidad. Una noche que nos permite celebrar los profundos lazos que unen a República Dominicana y el Reino de los Países Bajos en lazos de amistad, cooperación, paz y justicia."

El diplomático subrayó además el crecimiento económico sostenido de República Dominicana y el dinamismo del comercio bilateral, que en 2024 alcanzó los 643 millones de dólares estadounidenses, mientras que en los primeros ocho meses de 2025 ya supera los 547 millones, reflejando un incremento del 30 % con respecto al mismo período del año anterior.

La velada ofreció a los invitados la oportunidad de degustar productos emblemáticos dominicanos —ron, café, cacao, tabaco y chocolate—, verdaderos símbolos de la calidad, la dedicación y el talento de los productores nacionales.

Además, se presentaron canapés de fusión dominico-neerlandesa, elaborados por la reconocida chef dominicana Addys Jaqués, quien deleitó a los asistentes con una propuesta culinaria que unió lo mejor de ambas culturas.

El evento contó también con la participación especial del destacado artista dominico-neerlandés Rolf Sánchez, quien cautivó al público con su carisma y su inconfundible ritmo caribeño.

Ritmos culturales

La noche fue amenizada además por el grupo cultural Ritmo Dominicano, que ofreció una vibrante demostración de los ritmos tradicionales del país —merengue, bachata y son—, llenando el escenario de energía y alegría.

En su intervención, el Embajador De la Mota también destacó la importante presencia y el valioso aporte de la comunidad dominicana residente en los Países Bajos, que asciende a más de 18 mil personas, además de las más de 10 mil familias mixtas dominico-neerlandesas.

"Cada dominicano en los Países Bajos lleva en su corazón un pedazo de nuestro País y una profunda gratitud hacia esta nación que los ha acogido con respeto y oportunidades. Esa reciprocidad humana es la base más sólida de toda relación duradera entre pueblos", afirmó.

El evento concluyó en un ambiente de alegría, música y orgullo compartido, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos culturales, económicos y humanos entre República Dominicana y el Reino de los Países Bajos.