Julio García presenta con éxito su libro "Más allá del caos surge una esperanza"

El autor Julio José García durante la presentación de su libro "Más allá del caos surge una esperanza". ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fundación Ayúdame a Crecer (Funayuc), Julio José García -mejor conocido como Chary- presentó su primer libro, "Más allá del caos surge una esperanza", una obra que busca acompañar e inspirar a quienes atraviesan momentos difíciles.

En apenas una semana, el título ha despertado gran interés entre los lectores, consolidándose como una propuesta fresca dentro del género de superación personal.

Con prólogo del administrador general de la Caja de Ahorros para Obreros Monte de Piedad, Welinton Grullón, el texto invita a vivir una experiencia emocional y reflexiva, basada en historias reales y aprendizajes sobre resiliencia.

Motivación e inspiración

El lanzamiento, celebrado en el salón de actividades de la Cooperativa de Maestros (Coopnama), reunió a figuras políticas y comunitarias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/38528-97c9b292.jpg

Entre ellas el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, quien ofreció las palabras de cierre y confesó haber sido una de las principales motivaciones del autor para escribir el libro, fruto de una amistad de más de una década.

Chary, reconocido por su liderazgo en la comunidad de Mendoza y su trabajo social desde Funayuc, continúa apostando por proyectos que impacten vidas y promuevan la esperanza, ahora también desde las páginas de un libro.