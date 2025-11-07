Mapfre estrena oficina comercial en San Francisco de Macorís

Mapfre dejó formalmente inaugurada su más reciente oficina en San Francisco de Macorís, abriendo sus puertas para que sus afiliados tengan todos los servicios a su alcance.

La actividad fue encabezada por Andrés Mejía, presidente ejecutivo de Mapfre Dominicana, quien resaltó que la inauguración de la oficina unificada representa un hito en el crecimiento de la compañía y evolución en el país.

Resaltó que este año es muy especial para la familia Mapfre, por la celebración de su 20 aniversario con presencia en República Dominicana, de los cuales 18 han estado ligados a la zona norte, una región clave en el desarrollo económico y social del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/principal-jacobo-badiia-faustino-peirez-cristina-vaizquez-andreis-mejiia-karen-nuinþez-lourdes-musri-y-joan-garciia-64c98142.jpg Jacobo Bada, Faustino Pérez, Cristina Vázquez, Andrés Mejía, Karen Núñez, Lourdes Musri y Joan García. (FUENTE EXTERNA)

"Desde aquí hemos acompañado a nuestros clientes, creciendo junto a ellos y fortaleciendo nuestro liderazgo como una empresa que protege y acompaña a cada comunidad donde está presente", afirmó Mejía.

Asimismo, puntualizó que, con esta inauguración, la compañía unifica sus servicios de seguros de salud (ARS) y seguros generales, un modelo que refleja la estrategia de brindar una experiencia integral a los clientes. La actividad contó con la presencia de:

Faustino Pérez , vicepresidente Senior de Negocio

, vicepresidente Senior de Negocio Karen Núñez , gerente Comercial

, gerente Comercial Cristina Vázquez, supervisora de Negocios

Sobre la aseguradora

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/ivette-jansen-karen-nuinþez-y-josei-hernaindez-660b6aca.jpg Ivette Jansen, Karen Núñez y José Hernández. (FUENTE EXTERNA)

Mapfre es una aseguradora global con una robusta presencia en República Dominicana. Con más de un millón de clientes en el país, la compañía ofrece soluciones integrales en seguros generales, de salud, vida y riesgos personales, tanto para particulares como para empresas.

Su compromiso con la innovación, cercanía al cliente y sostenibilidad se refleja en una red de servicios eficiente y en programas de impacto social impulsados por la Fundación Mapfre, centrados en educación vial, prevención y promoción de la salud.