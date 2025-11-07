Memorial inaugura funeraria en Prolongación 27 de Febrero

Memorial Funeraria y Cementerio celebró la inauguración de su sede en la Avenida Prolongación 27 de Febrero, un espacio concebido para ofrecer consuelo, serenidad y acompañamiento en los momentos más difíciles.

Durante el acto de apertura, los invitados realizaron un recorrido por las modernas instalaciones que incluyen capillas climatizadas, áreas de descanso y una serie de servicios integrados que reflejan el compromiso de la institución con la innovación, la calidad humana y la atención personalizada.

El evento estuvo encabezado por el director general de Memorial, Dr. Carlos Termini Bellone, quien destacó la importancia de esta apertura como un paso trascendental en la expansión de la empresa.

Consideró esta apertura como el resultado de una visión compartida y de la colaboración constructiva entre el sector público y privado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/051125---inauguracion-funeraria-memorial----felix-leon-ebe85abd.jpg Parte frontal de la funeraria. (FÉLIX LEÓN)

"Representa nuestro propósito de crecer con sentido y estar presentes donde las familias nos necesiten. Con esta funeraria, consolidamos nuestra presencia en los cuatro puntos cardinales del Gran Santo Domingo: Norte, Distrito Nacional, Este y ahora, Oeste”, expresó Termini Bellone.

El directivo anunció además que ya se trabaja en la próxima apertura de Funeraria Memorial Santo Domingo Este, con lo cual se completará la visión institucional de ofrecer un servicio integral en toda la capital.

Presentación al Creador

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/051125---inauguracion-funeraria-memorial----felix-leon20-069a6f89.jpg El acto protocolar finalizó con el corte de cinta que simboliza el inicio de sus operaciones. (FÉLIX LEÓN)

La ceremonia contó con la bendición del Padre José Muñoz, párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, quien destacó el valor espiritual de acompañar a las familias en los procesos de duelo.

Entre los asistentes estuvo la vicealcaldesa de Santo Domingo Oeste, Anny Marte, en representación del alcalde Francisco Peña, así como los miembros de la Asociación de Empresas de Servicios Funerarios y Cementerios Privados (ASEFUCE) .

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/051125---inauguracion-funeraria-memorial----felix-leon7-0083d250.jpg Parte de los invitados durante el discurso de la velada. (FÉLIX LEÓN)

En su intervención, la vicealcaldesa Marte dio la bienvenida a la empresa, subrayando la importancia de este nuevo servicio para la comunidad:

“Vamos a acoger a la familia Memorial con todo el cariño y el calor humano que caracteriza a nuestro municipio. Esta funeraria será un recurso necesario y bien recibido por todos los munícipes de Santo Domingo Oeste”, afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/051125---inauguracion-funeraria-memorial----felix-leon18-a6cad28e.jpg Fernando Concha,Gervis Peña, Padre José Muñoz,Anny Marte,Carlos Termini Bellone,Yoanna Termini,Eudalisa Rodríguez,Patricia Termini y Carlos González Lembert. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/051125---inauguracion-funeraria-memorial----felix-leon25-9c1e7996.jpg Diego Reyes y José Redondo. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/051125---inauguracion-funeraria-memorial----felix-leon26-85d2d030.jpg Luis Mercado y Arturo Bravo. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/051125---inauguracion-funeraria-memorial----felix-leon27-8ab79c24.jpg Manolo Trinidad, Gina Victoriano y Abraham Montero. (FÉLIX LEÓN)