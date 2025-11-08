Clerhp refuerza lazos empresariales en la Semana Dominicana en España 2025

Durante la jornada, Felipe Moreno, director de negocio de Clerhp Estructuras S.A., sostuvo encuentros institucionales con representantes gubernamentales y empresariales. ( FUENTE EXTERNA )

Felipe Moreno, director de negocio de Clerhp Estructuras S.A., ha participado en la inauguración y en distintas jornadas de la Semana Dominicana en España (SEDE), un foro estratégico que fortalece los vínculos institucionales, económicos y culturales entre República Dominicana y España.

La compañía reafirma así su compromiso con el impulso de la inversión y la cooperación internacional.

El evento inaugural, celebrado en el Hotel Meliá Fénix de Madrid, contó con la presencia del embajador dominicano en España, Excmo Sr. D. Tony Raful; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, D. Víctor (Ito) Bisonó; el ministro de Cultura, D. Roberto Salcedo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/tony-raful--y-felipe-moreno-cdd3133e.jpg Tony Raful y Felipe Moreno. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/victor--bisono-y-felipe-moreno-8ba78c14.jpg Víctor Bisonó y Felipe Moreno. (FUENTE EXTERNA)

Durante la jornada, Moreno sostuvo encuentros institucionales con representantes gubernamentales y empresariales, incluyendo al embajador dominicano, para fortalecer la cooperación en materia de inversión y desarrollo urbano sostenible.

Además, asistió durante toda la semana a distintos actos de la agenda oficial, como la Jornada de Mercados Internacionales en el Palacio de Santoña y al encuentro sobre la solidez del sistema financiero dominicano en el Club Financiero Génova, donde se abordaron oportunidades de inversión, seguridad jurídica y proyecciones económicas.

En estas actividades participó junto a Víctor Martín, director de relación con Inversores de Clerhp, consolidando la presencia de la compañía en la segunda edición del evento que se ha convertido en punto de encuentro clave para empresas e instituciones interesadas en el desarrollo económico y financiero de República Dominicana.

La Semana Dominicana en España (SEDE), organizada en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana, destaca por su capacidad de generar espacios de diálogo y colaboración, potenciando al país como destino de inversión estratégica, hub logístico y referente cultural en la región.

Sobre Clerhp

Clerhp es un grupo multinacional español cotizado en BME Growth desde 2016. Líder en ingeniería, construcción y promoción inmobiliaria, opera en varios países de Latinoamérica y, desde 2021, en República Dominicana.

Su proyecto insignia, Larimar City & Resort, representa un modelo pionero de "smart city" en el Caribe: un desarrollo urbano sostenible que integra vivienda, ocio, tecnología y calidad de vida en una localización estratégica en Punta Cana.

Con un enfoque innovador y visión a largo plazo, Clerhp impulsa así un proyecto llamado a convertirse en un nuevo referente de ciudad destino en la región. Para mas informacion se puede acceder a la página web de Larimar City & Resort.