Galletas Guarina presenta su nuevo sabor, Wafer Coco

Galletas Guarina, parte del portafolio de Corporación Multi Inversiones (CMI), estrena su nuevo sabor Wafer Coco, que viene a complementar el portafolio de Wafer, que ya cuenta con los sabores limón, fresa y vainilla.

Con la introducción de la nueva Wafer Coco, la marca busca ofrecer una experiencia tropical que evoca la calidez y el sabor que nos representa como dominicanos. Horneadas para lograr una textura ideal, las galletas Coco están creadas para deleitar y ofrecer un momento de disfrute en la rutina diaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/apoyo-12-b8aa3c5a.jpg Annellis Zapata, Ana Fernández, Leslie Báez, Krist Núñez, Edward Mella, María Alejandra Pineda y Bianny De Jesús. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/apoyo-2-cef70599.jpg Maite Pichardo, Miguel Tejeda, Merlyn De Los Santos y Edgar Alcántara. (FUENTE EXTERNA)

"Estamos entusiasmados de presentar esta nueva propuesta porque el coco es un sabor muy distintivo, y hemos logrado crear una galleta que captura su esencia de forma deliciosa. Representa el escape tropical perfecto para cualquier momento del día", comentó Ana Largaespada, coordinadora de mercadeo de galletas dulces de CMI.

El nuevo sabor Coco se suma al catálogo de productos de la marca, que incluye Wafer Limón, Wafer Fresa y Wafer Vainilla, ampliando la variedad para los consumidores que buscan nuevas opciones y momentos de alegría.

Las galletas Wafer Coco están disponibles en los principales puntos de venta a nivel nacional.

Acerca de Corporación Multi Inversiones (CMI)

Corporación Multi Inversiones, es una corporación familiar multilatina con más de 105 años de historia, que genera valor económico, social y ambiental en la región, integrada por más de 40 mil colaboradores y con presencia en más de 15 países, muchos de ellos ubicados en la región de Latinoamérica y Estados Unidos.

A través de sus Agrupaciones de Negocio, CMI Alimentos y CMI Capital, crea un impacto sostenible en las comunidades donde opera, ofreciendo excelencia y calidad en sus productos y servicios, consolidándose como uno de los grupos empresariales más importantes de América Latina. Para más informaciónse puede acceder al portal web de esta empresa.