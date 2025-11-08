×
Yale inaugura su primera tienda en el Caribe en Ágora Mall

Esta nueva tienda está diseñada para ofrecer una experiencia única a los consumidores

    Yale inaugura su primera tienda en el Caribe en Ágora Mall
    La nueva tienda de Yale cuenta con una amplia exhibición de cerraduras digitales, cajas fuertes, candados, manijas y accesorios de seguridad para el hogar. (FUENTE EXTERNA)

    La multinacional sueca ASSA Abloy, líder global en cerraduras y sistemas de seguridad con presencia en más de 70 países y reconocida por marcas como Yale, Phillips, Control ID y Olimpia, inauguró en la República Dominicana la primera tienda Yale del Caribe.

    Con esta inauguración la empresa reafirma su confianza en el mercado dominicano como punto estratégico para su expansión regional.

    Ubicada en el primer nivel de Ágora Mall en Santo Domingo, esta nueva tienda está diseñada para ofrecer una experiencia única a los consumidores, quienes podrán conocer, probar y adquirir directamente los productos Yale con el acompañamiento de expertos en seguridad.

    Manuel Santos, Betty Pichardo y Rafael Jiménez.
    Manuel Santos, Betty Pichardo y Rafael Jiménez. (FUENTE EXTERNA)
    Julio Jiménez y Leidy Jiménez.
    Julio Jiménez y Leidy Jiménez. (FUENTE EXTERNA)
    Jessica Klemps y Carol Mueses.
    Jessica Klemps y Carol Mueses. (FUENTE EXTERNA)
    Nereyda Castillo y Samuel Vargas.
    Nereyda Castillo y Samuel Vargas. (FUENTE EXTERNA)

    "Estamos muy emocionados de anunciar la apertura de nuestra primera tienda Yale en el Caribe, eligiendo a la República Dominicana como sede de este importante paso para la marca. Yale es sinónimo de calidad, innovación y confianza, con más de 185 años de historia protegiendo los hogares de millones de personas en todo el mundo", comentó Julián Carrascal, Gerente de Marketing para Yale Latinoamérica.

    La tienda cuenta con una amplia exhibición de cerraduras digitales, cajas fuertes, candados, manijas y accesorios de seguridad para el hogar. Sus productos combinan tecnología avanzada, diseño moderno y facilidad de uso, permitiendo a los usuarios crear espacios inteligentes y seguros.

    Más de 100 años de trayectoria

    Con más de un siglo y medio de trayectoria, Yale evoluciona del mundo tradicional al digital, ofreciendo soluciones que permiten olvidarse de las llaves y controlar la cerradura desde el celular, marcando un antes y un después en la forma en que las personas protegen lo que más valoran.

    Para celebrar su llegada al país, Yale ofrecerá descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 10 de noviembre.

