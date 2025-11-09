Colegio ABC da la bienvenida oficial a su promoción "Luxentia 2026"

La nueva promoción del ABC, Luxentia 2026, celebró su lanzamiento con un evento vibrante y lleno de significado. ( FUENTE EXTERNA )

El brillo, la emoción y el orgullo se unieron en una misma mañana durante el lanzamiento oficial de Luxentia 2026, la nueva promoción senior del Americas Bicultural School (ABC).

En un ambiente vibrante, estudiantes, padres, docentes y autoridades vivieron una jornada que mezcló música, luces y mucha ilusión por la nueva etapa que comienza.

El espectáculo, producido por el Comité de Padres de Luxentia, reflejó el trabajo en equipo, la creatividad y el compromiso de toda la comunidad ABC.

Bajo la coordinación de Omar de la Cruz, junto a Kirsis Acevedo, Rossy Perdomo, Kirsys Mejía, María Lantigua, Carolyn Jáquez, Josefina Navarro, Virginia Chávez y Santiago Chávez, cada detalle

-desde la escenografía hasta la logística- fue pensado para convertir el evento en una experiencia inolvidable.

La esencia de la luz

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/e196d882-c2cf-479c-b175-509607066f02-032ab3f1.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/fe550ded-3983-4987-9e1b-6713d3b9eb3c-c15d3f84.jpg

Con el lema "Luxentia: la esencia de la luz", los estudiantes de duodécimo grado desfilaron entre efectos visuales, coreografías y aplausos, simbolizando la fuerza interior que los guía e inspira.

La conducción del acto estuvo a cargo de Katherine Hernández, quien imprimió carisma y emoción a cada presentación. Las palabras iniciales de Teacher Claudia Defilló, directora general del colegio, y Kirsys Mejía, presidenta de la Asociación de Padres y Profesores, marcaron el tono emotivo de la jornada.

El cierre fue espectacular: luces, humo y color envolvieron el escenario durante la revelación del nombre "Luxentia", marcando el inicio de un año cargado de sueños, aprendizajes y momentos únicos.

Cada estudiante recibió además un mensaje personalizado, recordándole que su luz individual forma parte del brillo colectivo de la promoción.

Con este acto, Luxentia 2026 marca el comienzo de su recorrido hacia la graduación, reafirmando los valores de unión, compromiso y esperanza que caracterizan al espíritu ABC.

Más que una ceremonia, el lanzamiento de Luxentia 2026 fue una verdadera celebración de comunidad, esfuerzo y esperanza.

Una muestra de cómo, cuando las familias, los estudiantes y el colegio trabajan en conjunto, el resultado brilla con luz propia.



