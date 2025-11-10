Los Latin American Fashion Awards celebran cóctel de bienvenida

Las cofundadoras de los Latin American Fashion Awards, Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, ofrecieron un cóctel de bienvenida en la Villa Caletón 24, en Casa de Campo Resort & Villas, para dar inicio al fin de semana de celebraciones dedicado a honrar la moda y el talento latinoamericano.

El exclusivo encuentro reunió a más de 200 invitados, entre ellos reconocidas figuras internacionales como Donatella Versace, Becky G, Luis Gerardo Méndez, Luísa Sonza, Elena Rose, Nina García y Anna Dello Russo.

Los asistentes disfrutaron de una velada enmarcada por el estilo caribeño, música en vivo, cócteles de autor y una exquisita propuesta gastronómica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/latin-american-2-e7975be5.jpg Moisés Gheiler y Raquel Paiewonsky. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/latin-american-3-8a6bd73a.jpg Luis Gerardo Méndez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/latin-american-4-4a0ab219.jpg Luisa Sonza. (FUENTE EXTERNA)

La noche también rindió homenaje al arte dominicano con las instalaciones de la artista contemporánea Raquel Paiewonsky, cuyas piezas transformaron los espacios de la villa en una experiencia visual y sensorial que celebró la identidad cultural del país anfitrión.

El cóctel marcó el inicio oficial de los Latin American Fashion Awards 2025, cuya ceremonia principal se celebró el sábado 8 de noviembre en Altos de Chavón, con la presencia de destacadas personalidades del mundo de la moda, el arte y el entretenimiento.

