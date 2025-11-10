×
Latin American Fashion Awards

Los Latin American Fashion Awards celebran cóctel de bienvenida

Una noche de glamour y creatividad reunió a destacadas personalidades de la moda, el arte y la cultura

    Expandir imagen
    Los Latin American Fashion Awards celebran cóctel de bienvenida
    Constanza Cavalli Etro, Donatella Versace y Silvia Argüello. (FUENTE EXTERNA)

    Las cofundadoras de los Latin American Fashion Awards, Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, ofrecieron un cóctel de bienvenida en la Villa Caletón 24, en Casa de Campo Resort & Villas, para dar inicio al fin de semana de celebraciones dedicado a honrar la moda y el talento latinoamericano.

    El exclusivo encuentro reunió a más de 200 invitados, entre ellos reconocidas figuras internacionales como Donatella Versace, Becky G, Luis Gerardo Méndez, Luísa Sonza, Elena Rose, Nina García y Anna Dello Russo.

    Los asistentes disfrutaron de una velada enmarcada por el estilo caribeño, música en vivo, cócteles de autor y una exquisita propuesta gastronómica.

    Expandir imagen
    Moisés Gheiler y Raquel Paiewonsky.
    Moisés Gheiler y Raquel Paiewonsky. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Luis Gerardo Méndez.
    Luis Gerardo Méndez. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Luisa Sonza.
    Luisa Sonza. (FUENTE EXTERNA)

    La noche también rindió homenaje al arte dominicano con las instalaciones de la artista contemporánea Raquel Paiewonsky, cuyas piezas transformaron los espacios de la villa en una experiencia visual y sensorial que celebró la identidad cultural del país anfitrión.

    Más

    • El cóctel marcó el inicio oficial de los Latin American Fashion Awards 2025, cuya ceremonia principal se celebró el sábado 8 de noviembre en Altos de Chavón, con la presencia de destacadas personalidades del mundo de la moda, el arte y el entretenimiento.
