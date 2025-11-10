×
La conferencista Rommy Pichardo lanza su agenda "Dios es mi socio"

La agenda busca acompañar a las mujeres en su crecimiento espiritual y personal

    La conferencista Rommy Pichardo lanza su agenda "Dios es mi socio"
    Rommy Grullón, Rommy Pichardo y Shantal Mateo Grullón. (FUENTE EXTERNA)

    La conferencista y comunicadora Rommy Pichardo presentó oficialmente su primera agenda titulada "Dios es mi aocio", durante un desayuno realizado en el Restaurante Sarah, en la ciudad de Santo Domingo.

    El evento reunió a figuras destacadas del ámbito empresarial, mediático y creativo, quienes disfrutaron de una mañana llena de propósito, fe y gratitud. La experiencia incluyó un desayuno especial, una charla motivacional y la presentación exclusiva de la agenda, que invita a las mujeres a vivir un año con intención y bienestar integral.

    Durante su intervención, Rommy Pichardo compartió el mensaje detrás de este proyecto que busca trascender más allá del papel: "´Dios es mi socio´ nació del deseo de recordarle a las mujeres que están siendo sostenidas en todo momento. No se trata solo de planificar metas, sino de aprender a confiarle a Dios sus sueños".

    Karen Ponciano, Lola Gutiérez, Rommy Pichardo y Marlina Gmez.
    Karen Ponciano, Lola Gutiérez, Rommy Pichardo y Marlina Gmez. (FUENTE EXTERNA)
    Fuente externa (ARLYNE MEDINA, ARIANA ARIZA Y VIENA HERNNDEZ.)
    Karla Javier, Melissa Gonell y Estefanie Bonetti.
    Karla Javier, Melissa Gonell y Estefanie Bonetti. (FUENTE EXTERNA)

    La agenda combina devocionales mensuales a través de código QR, afirmaciones, espacios de planificación, 52 ideas de citas conmigo, plan de ahorro, recomendaciones de bienestar integral y herramientas financieras, diseñada para acompañar a las mujeres en su crecimiento espiritual y personal. 

    • Con "Dios es mi Socio", Rommy Pichardo invita a todas las mujeres a vivir con propósito, disciplina y confianza en que Dios siempre sostiene sus pasos.
