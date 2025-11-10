La conferencista Rommy Pichardo lanza su agenda "Dios es mi socio"

La conferencista y comunicadora Rommy Pichardo presentó oficialmente su primera agenda titulada "Dios es mi aocio", durante un desayuno realizado en el Restaurante Sarah, en la ciudad de Santo Domingo.

El evento reunió a figuras destacadas del ámbito empresarial, mediático y creativo, quienes disfrutaron de una mañana llena de propósito, fe y gratitud. La experiencia incluyó un desayuno especial, una charla motivacional y la presentación exclusiva de la agenda, que invita a las mujeres a vivir un año con intención y bienestar integral.

Durante su intervención, Rommy Pichardo compartió el mensaje detrás de este proyecto que busca trascender más allá del papel: "´Dios es mi socio´ nació del deseo de recordarle a las mujeres que están siendo sostenidas en todo momento. No se trata solo de planificar metas, sino de aprender a confiarle a Dios sus sueños".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/agenda-2-b67e65b7.jpg Karen Ponciano, Lola Gutiérez, Rommy Pichardo y Marlina Gmez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/agenda-3-1f9eb87e.jpg Fuente externa (ARLYNE MEDINA, ARIANA ARIZA Y VIENA HERNNDEZ.) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/agenda-4-c5c58b8d.jpg Karla Javier, Melissa Gonell y Estefanie Bonetti. (FUENTE EXTERNA)

La agenda combina devocionales mensuales a través de código QR, afirmaciones, espacios de planificación, 52 ideas de citas conmigo, plan de ahorro, recomendaciones de bienestar integral y herramientas financieras, diseñada para acompañar a las mujeres en su crecimiento espiritual y personal.

Con "Dios es mi Socio", Rommy Pichardo invita a todas las mujeres a vivir con propósito, disciplina y confianza en que Dios siempre sostiene sus pasos.