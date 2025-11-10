El hotel Grand Sirenis Punta Cana refuerza su compromiso con el turismo sostenible

Ubicado en las costas de Uvero Alto, Grand Sirenis Punta Cana reafirma su compromiso con el turismo responsable al mantener y renovar varias certificaciones internacionales que reconocen su gestión ambiental, la calidad de sus servicios y su apoyo a la comunidad.

Estas distinciones forman parte del programa Sirenis Sostenible, una iniciativa que busca equilibrar la comodidad y el estilo de vida de los huéspedes con la protección del entorno natural y el bienestar social.

Galardones

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/slide-25-1a96dbf0.jpg El hotel complementa sus acciones sostenibles con proyectos que incluyen una planta solar fotovoltaica y una alianza con GPPA. (FUENTE EXTERNA)

Entre los reconocimientos obtenidos se destacan:

ISO 9001:2015, que certifica la calidad y eficiencia de sus procesos operativos.

EarthCheck, por el uso responsable de recursos y la reducción de residuos.

Bandera Azul, por el cuidado de las playas, la calidad del agua y la protección de la biodiversidad.

Green Key, por su compromiso con prácticas ecológicas dentro de sus operaciones turísticas.

"Estas certificaciones no son solo sellos de aprobación, sino el motor de nuestro compromiso con un turismo que nutre el planeta y enriquece vidas", expresó Carlos Batani, director de Operaciones de Grand Sirenis Punta Cana.

El hotel complementa sus acciones sostenibles con proyectos que incluyen una planta solar fotovoltaica y una alianza con GPPA para promover un modelo de turismo regenerativo, que busca reducir la huella de carbono y preservar el medio ambiente para las futuras generaciones.

Con estas iniciativas, Grand Sirenis Punta Cana se consolida como un ejemplo de hotel comprometido con el desarrollo sostenible, demostrando que es posible ofrecer experiencias de calidad mientras se cuida el planeta y se contribuye al bienestar de la comunidad.