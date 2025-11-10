El Instituto Dermatológico participa en el 22º Congreso Dominicano de Dermatología

Dra. Emma Guzmán, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra; Dra. Luz Almánzar, presidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología; Dr. Víctor Atallah, Ministro de Salud Pública; Dr. Víctor Pou, Director General del IDCP. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP) participó en el 22º Congreso Dominicano de Dermatología, un encuentro que reunió a especialistas nacionales e internacionales.

Entre las autoridades del sector salud, estuvo el Dr. Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, para compartir los últimos avances en el cuidado y tratamiento de la piel.

Durante la ceremonia, la Sociedad Dominicana de Dermatología otorgó un reconocimiento especial al IDCP por su "trayectoria institucional, su compromiso con la excelencia médica y su aporte continuo al desarrollo de la dermatología en el país".

Reconocimientos

El galardón fue recibido por el Dr. Víctor Pou Soares, director general del Instituto, en representación del equipo médico, académico y administrativo.

"Este reconocimiento honra más de cinco décadas de entrega, servicio y formación. Refleja el compromiso del Instituto con la ciencia, la docencia y la salud de todos los dominicanos", expresó el Dr. Víctor Pou, al recibir el galardón.

Asimismo, la Dra. Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra y figura esencial del equipo de Cirugía Dermatológica del IDCP, fue homenajeada por su "extraordinaria trayectoria como pionera en el trasplante capilar en la República Dominicana".

"Recibo este reconocimiento con gratitud y humildad. Mi mayor orgullo es ver cómo el Instituto sigue siendo una escuela de excelencia y humanidad al servicio del país", manifestó la Dra. Guzmán.

También fueron reconocidos el Dr. Manuel Cochón, coordinador de la Residencia de Dermatología del IDCP, por su rol como maestro de generaciones, y la Dra. Edelmira Bonilla, por su sobresaliente carrera profesional y sus aportes al fortalecimiento de la dermatología dominicana.

El equipo del IDCP, representado por 95 especialistas, participó activamente en las jornadas científicas y recibió en su stand la visita de destacadas figuras del ámbito médico nacional e internacional que asisten al congreso.

El IDCP agradece a la directiva de la Sociedad Dominicana de Dermatología, presidida por la Dra. Luz Almánzar, por su apoyo y por valorar el esfuerzo colectivo en favor del fortalecimiento de la dermatología nacional.

Con este reconocimiento, el IDCP reafirma su compromiso con la excelencia médica, la educación continua y el servicio a la comunidad, pilares que han sostenido su liderazgo durante más de cinco décadas.