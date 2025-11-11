Larimar City & Resort y Roca firman alianza

Larimar City & Resort, proyecto urbano impulsado por Clerhp Estructuras S.A. en República Dominicana, firmó un acuerdo de suministro y colaboración con Roca, firma de diseño y fabricación de productos para baño.

Esta alianza garantizará la integración de materiales y equipamientos de máxima calidad en todas las fases del desarrollo de sus proyectos.

Los encargados de firmar el acuerdo fueron Juan Andrés Romero, presidente de Clerhp Estructuras S.A. y de Larimar City & Resort, junto al representante de Roca para Latinoamérica, Raimundo García - Figueras Ruíz de Velasco.

El acto de firma se celebró en las oficinas de Larimar City en Punta Cana, donde ambas partes tuvieron la ocasión de compartir impresiones sobre el futuro del proyecto, así como analizar otras líneas de cooperación en materia de diseño e innovación abriendo nuevas oportunidades.

La incorporación de Roca como socio refuerza el compromiso de Larimar City con la excelencia en la construcción, la sostenibilidad y el diseño, tres pilares que definen la primera smart city del Caribe.

Gracias a esta alianza, las viviendas, hoteles y espacios comunes del complejo contarán con acabados de primer nivel, en línea con los más altos estándares internacionales de confort, eficiencia y estética.

"Este acuerdo con una marca de prestigio mundial como Roca consolida nuestra apuesta por ofrecer un producto inmobiliario de calidad superior".

"En Larimar no solo construimos una ciudad: construimos confianza y bienestar para quienes van a vivir e invertir en ella", señalo Juan Andrés Romero, presidente de Larimar City & Resort durante la firma.

Con esta unión, Larimar City & Resort reafirma su posición como referente en innovación y desarrollo urbano sostenible en la región, combinando tecnología, diseño y calidad europea en el corazón del Caribe.

