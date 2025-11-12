La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales juramenta su nueva directiva

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) juramentó a su nueva directiva nacional para el período 2025-2027, presidida por la periodista Caroll Mueses, quien tiene el compromiso de fortalecer la institucionalidad, la formación profesional y el sentido de comunidad dentro del gremio.

Durante su intervención, Caroll Mueses expresó su gratitud por la confianza depositada en su equipo, destacando que esta nueva etapa representa una Asociación de Cronistas más unida, moderna y proactiva, que mira al futuro con propósito, trabajando con ética, pasión y compromiso por la excelencia.

También añadió, "reafirmo mi compromiso de liderar esta asociación con ética, pasión y transparencia, velando siempre por el fortalecimiento institucional y por el crecimiento profesional y humano de toda su membresía".

La nueva directiva está integrada por:

Yamira Taveras , primera vicepresidenta

, primera vicepresidenta Sinthia Sánchez , segunda vicepresidenta

, segunda vicepresidenta Yohanna Hilario, secretaria general

Dilenys Evangelista, tesorera

Elizabeth Fondeur, secretaria de Relaciones Públicas y Comunicación

Yosarah Fernández, secretaria de Protocolo

María Isabel Matos, secretaria de Asuntos Recreativos)

Johanny Polanco, secretaria de Asuntos Educativos

La conducción del acto estuvo a cargo de la periodista Grisbel Medina, quien resaltó el ambiente de cercanía e integración del gremio.

Asimismo, los invitados disfrutaron de las armonías de la saxofonista Nayade Macea Najazz y del violín interpretado por la banda de música del Ministerio de Defensa de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/15-amy-cruz-odalis-cruz-natali-florian-99e54323.jpg Amy Cruz, Odalis Cruz, Natali Florian. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/3-luisa-de-aquino-gina-almonte--y-saraida-de-marchena-615f4b04.jpg Luisa de Aquino Gina Almonte y Saraida de Marchena (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/5-celeste-perez-y-anny-abate-caa16cd8.jpg Celeste Pérez y Anny Abate. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/6-leonor-gautier-jose-rafael-espaillat-y-luisa-blanco-ec362de0.jpg Leonor Gautier, José Rafael Espaillat y Luisa Blanco. (FUENTE EXTERNA)