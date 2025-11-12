×
Asociación Dominicana de Cronistas Sociales

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales juramenta su nueva directiva

Está integrada por Caroll Mueses, Yamira Taveras, Sinthia Sánchez, Yohanna Hilario, Dilenys Evangelista, Elizabeth Fondeur, Yosarah Fernández, María Isabel Matos, y Johanny Polanco

    Expandir imagen
    La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales juramenta su nueva directiva
    Dilenys Evangelista, Johanny Polanco, Yohanna Hilario, Yamira Taveras, Caroll Mueses, Sinthia Sánchez, Elizabeth Fondeur, María Isabel Matos, Yosarah Fernández. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) juramentó a su nueva directiva nacional para el período 2025-2027, presidida por la periodista Caroll Mueses, quien tiene el  compromiso de fortalecer la institucionalidad, la formación profesional y el sentido de comunidad dentro del gremio.

    Durante su intervención, Caroll Mueses expresó su gratitud por la confianza depositada en su equipo, destacando que esta nueva etapa representa una Asociación de Cronistas más unida, moderna y proactiva, que mira al futuro con propósito, trabajando con ética, pasión y compromiso por la excelencia.

    También añadió, "reafirmo mi compromiso de liderar esta asociación con ética, pasión y transparencia, velando siempre por el fortalecimiento institucional y por el crecimiento profesional y humano de toda su membresía".

    La nueva directiva está integrada por:

    • Yamira Taveras, primera vicepresidenta
    • Sinthia Sánchez, segunda vicepresidenta
    • Yohanna Hilario, secretaria general
    • Dilenys Evangelista, tesorera
    • Elizabeth Fondeur, secretaria de Relaciones Públicas y Comunicación
    • Yosarah Fernández, secretaria de Protocolo
    • María Isabel Matos, secretaria de Asuntos Recreativos)
    • Johanny Polanco, secretaria de Asuntos Educativos

    La conducción del acto estuvo a cargo de la periodista Grisbel Medina, quien resaltó el ambiente de cercanía e integración del gremio.

    Asimismo, los invitados disfrutaron de las armonías de la saxofonista Nayade Macea Najazz y del violín interpretado por la banda de música del Ministerio de Defensa de la República Dominicana.

    Expandir imagen
    Amy Cruz, Odalis Cruz, Natali Florian.
    Amy Cruz, Odalis Cruz, Natali Florian. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
     Luisa de Aquino Gina Almonte y Saraida de Marchena
    Luisa de Aquino Gina Almonte y Saraida de Marchena (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Celeste Pérez y Anny Abate.
    Celeste Pérez y Anny Abate. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Leonor Gautier, José Rafael Espaillat y Luisa Blanco.
    Leonor Gautier, José Rafael Espaillat y Luisa Blanco. (FUENTE EXTERNA)
