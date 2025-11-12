Carolina Herrera y Aliss presentan la fragancia "La Bomba"
La fragancia celebra la libertad y la energía femenina
La reconocida casa Carolina Herrera y Aliss celebraron la llegada de La Bomba, una fragancia que encapsula la alegría, la libertad y el poder de ser uno mismo.
El evento de lanzamiento tuvo lugar en Aliss Metro Plaza, donde ejecutivas de Gassó Gassó y Aliss República Dominicana recibieron a invitadas especiales y creadoras de contenido en una noche llena de estilo, música y experiencias sensoriales.
Durante la velada, Pamela Huerta, gerente de mercadeo de Gassó Gassó, destacó el orgullo de presentar La Bomba en exclusiva junto a Aliss, resaltando el compromiso de ambas marcas con ofrecer experiencias de lujo y cercanía al consumidor.
Por su parte, Sandra Infante, gerente país de Aliss República Dominicana, subrayó el crecimiento de la categoría de perfumería dentro de la marca y su apuesta por acercar a los clientes productos de prestigio internacional en un entorno accesible y aspiracional.
Las invitadas disfrutaron de estaciones de testers, un videobooth inspirado en "Like It" de Cardi B, un bingo musical con premios, actividades de personalización de fragancias y cocteles temáticos diseñados especialmente para reflejar el espíritu vibrante de La Bomba.
Sobre la fragancia
- Inspirada en la transformación y la alegría, La Bomba Eau de Parfum se abre con una explosiva nota de pitahaya, un corazón floral de frangipani y un fondo envolvente que refleja feminidad y poder.
- Su frasco joya, con forma de mariposa, simboliza el movimiento, la libertad y la belleza interior que define a cada mujer Carolina Herrera.