Cedimat realiza su XX Jornada Médico Científica "Dr. Juan Manuel Taveras"

El evento se realizó bajo el lema "Tratando el ACV con calidad y excelencia para salvar vidas"

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
  • Mayra Pérez Castillo - Facebook
Violiza Inoa, Angelica de Ginebra, María Isabel Cáceres, Milagros Ureña, Víctor Atallah, Margarita Cedeño, Waldo Ariel Suero y Luis E. Suazo. (FUENTE EXTERNA)

Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) inauguraron la vigésima edición de su Jornada Médico Científica "Dr. Juan Manuel Taveras".

El evento se realizó bajo el lema "Tratando el ACV con calidad y excelencia para salvar vidas". El evento marca dos décadas de contribución al avance del conocimiento médico en la República Dominicana y la región.

El doctor Luis E. Suazo, neurocirujano endovascular y presidente del Comité Científico de Cedimat, destacó la relevancia de estas jornadas como espacio de intercambio científico. "Cada año reafirmamos nuestro compromiso de formar y actualizar a los profesionales de la salud, porque entendemos que la capacitación constante es clave para salvar vidas", expresó.

Durante la apertura se desarrolló el panel "Políticas globales ACV", a cargo de la doctora Violiza Inoa, neuróloga vascular clínica del Hospital Semmes Murphey Memphis, de Estados Unidos, quien abordó los desafíos y estrategias en la atención del accidente cerebrovascular a nivel mundial.

Conferencias magistrales

El programa académico de esta edición incluye conferencias magistrales, paneles clínicos, casos interactivos y talleres especializados, enfocados en temas como el diagnóstico temprano del ACV:

  • Los avances en neuroimagen y terapias de reperfusión
  • El manejo en unidades especializadas
  • La rehabilitación integral y la prevención secundaria

Los participantes tendrán la oportunidad de conocer las más recientes innovaciones tecnológicas aplicadas al tratamiento del ACV, así como las estrategias más efectivas para reducir la mortalidad y las secuelas asociadas a esta condición.

La XX Jornada Médico Científica "Dr. Juan Manuel Taveras" se desarrolla los días 6 y 7 de noviembre en el Hotel Catalonia, reafirmando el liderazgo de CEDIMAT como institución comprometida con la investigación, la docencia y la atención médica de alta complejidad.

Vladimir Pepín, Juan Velázquez, Laura Camps, Pedro Pablo Díaz y Marcos Núñez
Vladimir Pepín, Juan Velázquez, Laura Camps, Pedro Pablo Díaz y Marcos Núñez (FUENTE EXTERNA)
Juan Inoa, Carlos Esteva, María Alonso y Andrés Ramos
Juan Inoa, Carlos Esteva, María Alonso y Andrés Ramos (FUENTE EXTERNA)
Sorivel Álvarez, Edwina Luna e Indhira Zabala.
Sorivel Álvarez, Edwina Luna e Indhira Zabala. (FUENTE EXTERNA)
Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.