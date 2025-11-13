Kasia celebra su primer aniversario con nuevas colecciones

Kasia celebró su primer aniversario, reafirmando su esencia como una marca que honra la imperfección, la simplicidad y la belleza natural.

Nacida bajo la premisa de que el arte también habita en lo asimétrico y lo espontáneo, la firma presenta sus nuevas colecciones Otoño y Navidad 2025, concebidas como experiencias sensoriales que conectan con el alma y con las manos que crean.

Desde su inicio, Kasia, cuyo nombre significa "pureza" en árabe, ha apostado por una estética que abraza las texturas de la tierra, lo orgánico y aquello que a veces pasa desapercibido ante los ojos del mundo.

Su filosofía parte de una visión clara: lo que muchos llaman "imperfección" es, en realidad, poesía. Es el intento de atrapar el paso del tiempo, de celebrar lo efímero y de recordar que el arte no necesita brillo, tecnología ni aprobación externa para existir.

"A veces, el verdadero artista no está en las grandes ciudades, sino caminando por un pequeño pueblo, viendo lo que nadie más se atreve a mirar. Eso es Kasia: la pureza reflejada en la expresión humana y en la capacidad de contar historias a través de los objetos", afirma María Laura Howley, fundadora de Kasia.

Las nuevas colecciones surgen de un recorrido por la costa atlántica de Colombia, donde Kasia fusionó sus diseños con el trabajo de artesanos locales, en una alianza que honra los oficios ancestrales y el valor de las manos creadoras.

A esta propuesta se suman piezas provenientes de India, Portugal, Italia, Turquía, Vietnam, Perú, Filipinas y otros países, que aportan espontaneidad, riqueza cultural y una belleza genuina en cada detalle.

Una invitación a vivir

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/9--kasia-coleccion-otono-2025-fc1e2b87.jpg Kasia Coleccio´n Oton~o 2025 (FUENTE EXTERNA)

Este lanzamiento invita a vivir el otoño y la Navidad desde una perspectiva artesanal y distinta: cada pieza cuenta una historia y lleva consigo el legado de quienes la hicieron posible.

Kasia es un espacio para sentir. Cada creación busca conectar a las personas con ideas, memorias y emociones a través de una experiencia sensorial que celebra el talento humano, la autenticidad y el valor cultural detrás de cada pieza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/2--beatriz-abud-6191a807.jpg Beatriz Abud. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/3--karla-balcacer-y-alejandro-nunez-8925711a.jpg Karla Balcácer y Alejandro Nu´n~ez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/5--guadalupe-batlle-y-claudina-marra-793f57d3.jpg Guadalupe Batlle y Claudina Marra. (FUENTE EXTERNA)