Keller Williams Dominicana celebra el "Investors Camp|Open Door 2025" en Punta Cana

Se destacó la importancia de las alianzas estratégicas que fortalecen la visión de crecimiento compartido

    Expandir imagen
    Keller Williams Dominicana celebra el "Investors Camp|Open Door 2025" en Punta Cana
    José Matos, Wanda Delorbe, Giovanna Sacco, Pavel Sanchez y Rodelixsa Manzueta. (FUENTE EXTERNA)

    El Hotel AC Marriott Punta Cana fue el escenario de una experiencia única organizada por Keller Williams Dominicana, donde se reunieron agentes, desarrolladores y un grupo importante de inversionistas nacionales e internacionales, atraídos por las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario dominicano.

    Durante tres días llenos de aprendizaje, conexión y energía, el "Investors Camp | Open Door 2025|Investors Camp | Open Door 2025" reafirmó el compromiso de KW Dominicana con la educación, la colaboración y el crecimiento sostenible del sector inmobiliario en el país.

     Un ambiente de inspiración, visión y acción

    Desde la noche inaugural, se vivieron momentos de entusiasmo y visión compartida. La jornada inició con palabras de bienvenida, presentaciones de proyectos y dinámicas que promovieron el networking entre inversionistas y agentes.

    La emoción se hizo sentir desde el primer momento: "Así arrancamos el Investors Camp", fue la frase que marcó el inicio de un fin de semana transformador.

    Conferencias, alianzas y tours inmobiliarios

    El evento combinó conferencias, paneles de expertos, presentaciones de proyectos y recorridos exclusivos a propiedades en Punta Cana, permitiendo a los participantes conocer de primera mano las oportunidades más atractivas del mercado local.

    Algunas de las charlas impartidas fueron:

    • Factibilidad en los Proyectos Turísticos  Inmobiliarios en RD, Claves para  Inversiones Rentables y Seguras, impartida por Hernando Gómez de Cruise On Land.
    • "Préstamos Hipotecarios" Condiciones, Plazos y Proceso de Solicitud. Presentada por Orlando Nuñez de Banco Caribe.

    También, "República Dominicana como HUB regional de inversión inmobiliaria", impartida por el señor  Mariano Briceño de Grupo Bricket. Taller de Inversión Inmobiliaria para profesionales del Sector Salud, por Sarah Despradel y " Proceso Legal para Blindar tus operaciones inmobiliarias en República Dominicana", por Ana Bello, entre otras.

    Asimismo, se destacó la importancia de las alianzas estratégicas que fortalecen la visión de crecimiento compartido de Keller Williams Dominicana: "En el Investors Camp | Open Door 2025celebramos las alianzas que hacen posible cada gran experiencia."

    Los participantes resaltaron el alto valor del contenido, las conexiones generadas y el profesionalismo con que KW Dominicana impulsa la inversión inmobiliaria responsable.

    Un cierre lleno de emoción y propósito

    Expandir imagen
    Hotel AC Marriott Punta Cana (FUENTE EXTERNA)

    El evento culminó con un emotivo cierre en el que se compartieron reconocimientos y nuevos compromisos de colaboración.

    Los asistentes coincidieron en que el Investors Camp | Open Door 2025marcó un antes y un después, consolidando a KW Dominicana como una comunidad sólida, profesional y apasionada por transformar el futuro del sector inmobiliario.

    Todo esto bajo lo producción general de la empresa  especialista en eventos inmobiliarios "Acciones para ganar" Liderada por Víctor Arrechedera.

