Playa Nueva Romana y la Fundación Reys of Tomorrow celebran el deporte y la solidaridad

Reynaldo López, Jhilaris López, Rosa Zapata, Rossy Santana y Wellinton Castillo durante el lanzamiento de la Fundación Reys of Tomorrow en Playa Nueva Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Playa Nueva Romana, en alianza con la Fundación Reys of Tomorrow, realizó un emotivo encuentro que celebró el deporte, la solidaridad y estilo de vida.

El campo de golf familiar de Playa Nueva Romana fue el epicentro de una velada que sirvió darle formal inicio a la Fundación Reys of Tomorrow, creada por el jugador de los Bravos de Atlanta, Reynaldo López y su esposa Jhilaris López, con el objetivo de ayudar a los niños y jóvenes a prepararse para cumplir sus sueños en el beisbol, así como dar una mano amiga a las personas en estado de vulnerabilidad.

El acto de lanzamiento reunió a atletas nacionales e internacionales, empresarios, entre ellos los peloteros de grandes ligas Wellington Castillo, Jeimer Candelario y Ricardo Peña.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/citlally-hernandez-y-camila-fernandez-dae0b258.jpg Citlally Hernández y Camila Fernández. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/katherine-nunez-arlin-rodriguez-monica-del-valle-katyska-licairac-lissa-de-la-rosa-irina-peguero-reyna-esther-y-nikky-valdez-a721c44f.jpg Katherine Núñez, Arlin Rodríguez, Mónica del Valle, Katyska Licairac, Lissa De La Rosa, Irina Peguero, Reyna Esther y Nikky Valdez.

La jornada comenzó en horas de la mañana con un programa de actividades en el exclusivo residencial turístico que incluyó prácticas de golf y pádel, así como una espectacular sesión de golf nocturno en el campo iluminado, donde los participantes vivieron una experiencia única golpeando bolas luminosas bajo las estrellas, disfrutando la compañía de amigos y familiares.

Fue allí donde los fundadores de la fundación Reys of Tomorrow la presentaron formalmente y dieron a conocer sus diferentes programas de apoyo. Ofrecieron palabras los esposos López y Jennifer Paulino, asesora de la fundación.

"Este sueño nació desde que pisé Grandes Ligas. Continué apoyando a mi Ingenio Angelina y ahora le damos otro impulso. Quiero plantar esa semilla en los niños y jóvenes y enseñarles que con disciplina, trabajo fuerte y con Dios en el corazón se pueden lograr todas las metas", afirmó el jugador, visiblemente emocionado.

Los representantes de Playa Nueva Romana reafirmaron el compromiso del complejo con la niñez y el deporte.

"Nos llena de satisfacción poder ser parte de iniciativas que trascienden el deporte y se convierten en plataformas para transformar vidas. En Playa Nueva Romana creemos que el bienestar se construye desde la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo”, Rosa Lilly Zapata, directora comercial y marketing del residencial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/img-20251113-wa0015-213fc12c.jpg La fundación Reys of Tomorrow reconoció a amigos y relacionados que apoyan la causa. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/img-20251113-wa0014-64e659b1.jpg Algunos de los reconocimientos por parte de Reys of Tomorrow.

La velada contó contó con la introducción y discursos de fe de los pastores Paulino y Mercedes. Uno de los momentos más especiales llegó cuando Reynaldo López y Jhilaris López, quienes conforman un matrimonio cristiano con dos hijos, entregaron reconocimientos a amigos y relacionados de la fundación y a representantes de Playa Nueva Romana por apostar a este sueño de ayudar a los demás. Los agraciados dejaron en el público palabras motivadoras.

El acto finalizó con una presentación musical y de baile con los más importantes ritmos tropicales y con una exquisita cena acompañada de cócteles de autor que hizo sentir a los presentes en el ambiente de reunión de la época navideña.

Apoyo a los futuros jugadores de grandes ligas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/reynaldo-lopez-y-jhilaris-lopezjpg-whatsapp-image-2025-11-11-at-1951270827bf64-6738c457.jpg Reynaldo López y su esposa Jhilaris López. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/img2770-min-684c69c2.jpeg Los niños recibieron utilería deportiva. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/reynaldo-lopez-junto-a-los-ninos-1693779c.jpeg El pelotero Reynaldo López continúa apoyando a la comunidad que lo vio nacer, el batey Ingenio Angelina. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/entrega-de-utiles-deportivos-4117a7c6.jpg Más de 60 niños participaron de la iniciativa de Reys of Tomorrow.

Más allá del deporte, el evento tuvo un profundo componente humano. La visita al Batey Ingenio Angelina, de la provincia de San Pedro de Macorís, se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la experiencia.

En este encuentro, realizado al día siguiente, los jugadores, empresarios, ejecutivos, influencers y medios se unieron para compartir con los niños de la comunidad, entregándoles mochilas, uniformes, clavos, guantes, pelotas y bates, reafirmando el compromiso conjunto con la solidaridad y la esperanza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/reynaldo-lopez-henry-gonzalez-jeimer-candelario-y-welington-castillo-08552a58.jpg Reynaldo López, Henry González, Jeimer Candelario y Welington Castillo.

El evento forma parte del compromiso continuo de Playa Nueva Romana con el desarrollo social sostenible y su apuesta por promover un estilo de vida responsable, saludable y solidario, fortaleciendo alianzas con instituciones que contribuyen al bienestar de las comunidades más necesitadas.