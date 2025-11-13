Playa Nueva Romana y la Fundación Reys of Tomorrow celebran el deporte y la solidaridad

Reynaldo López, Jhilaris López, Rosa Zapata, Rossy Santana y Wellinton Castillo durante el lanzamiento de la Fundación Reys of Tomorrow en Playa Nueva Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Playa Nueva Romana, en alianza con la Fundación Reys of Tomorrow, celebró el deporte, la solidaridad y estilo de vida en un emotivo encuentro que reunió a atletas nacionales e internacionales, empresarios en en una experiencia exclusiva con propósito social.

Playa Nueva Romana fue el epicentro de una velada que sirvió darle formal inicio a la Fundación Reys of Tomorrow, creada por el jugador de los Bravos de Atlanta, Reynaldo López y su esposa Jhilaris López, con el objetivo de ayudar a los niños y jóvenes a prepararse para cumplir sus sueños en el beisbol, así como dar una mano amiga a las personas en estado de vulnerabilidad.

Durante varias jornadas, los invitados disfrutaron de un programa de actividades en el exclusivo residencial turístico que incluyó prácticas de golf y pádel, así como una espectacular sesión de golf nocturno en el campo iluminado, donde los participantes vivieron una experiencia única golpeando bolas luminosas bajo las estrellas, disfrutando la compañía de amigos y familiares, donde los fundadores de la fundación la presentaron y dieron a conocer sus diferentes programas de apoyo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/citlally-hernandez-y-camila-fernandez-dae0b258.jpg Citlally Hernández y Camila Fernández. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/katherine-nunez-arlin-rodriguez-monica-del-valle-katyska-licairac-lissa-de-la-rosa-irina-peguero-reyna-esther-y-nikky-valdez-a721c44f.jpg Katherine Núñez, Arlin Rodríguez, Mónica del Valle, Katyska Licairac, Lissa De La Rosa, Irina Peguero, Reyna Esther y Nikky Valdez.

Más allá del deporte, el evento tuvo un profundo componente humano. La visita al Batey Angelina se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la experiencia.

Apoyo a los futuros jugadores de grandes ligas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/reynaldo-lopez-y-jhilaris-lopezjpg-whatsapp-image-2025-11-11-at-1951270827bf64-6738c457.jpg Reynaldo López y su esposa Jhilaris López. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/img2770-min-684c69c2.jpeg Los niños recibieron utilería deportiva. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/reynaldo-lopez-junto-a-los-ninos-1693779c.jpeg El pelotero Reynaldo López continúa apoyando a la comunidad que lo vio nacer, el batey Ingenio Angelina. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/entrega-de-utiles-deportivos-4117a7c6.jpg Más de 60 niños participaron de la iniciativa de Reys of Tomorrow.

En este encuentro, jugadores, empresarios, ejecutivos, influencers y medios se unieron para compartir con los niños de la comunidad, entregándoles mochilas, uniformes, clavos, guantes, pelotas y bates, reafirmando el compromiso conjunto con la solidaridad y la esperanza.

"Nos llena de satisfacción poder ser parte de iniciativas que trascienden el deporte y se convierten en plataformas para transformar vidas. En Playa Nueva Romana creemos que el bienestar se construye desde la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo", Rosa Lilly Zapata, directora comercial y marketing del residencial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/reynaldo-lopez-henry-gonzalez-jeimer-candelario-y-welington-castillo-08552a58.jpg Reynaldo López, Henry González, Jeimer Candelario y Welington Castillo.

El evento forma parte del compromiso continuo de Playa Nueva Romana con el desarrollo social sostenible y su apuesta por promover un estilo de vida responsable, saludable y solidario, fortaleciendo alianzas con instituciones que contribuyen al bienestar de las comunidades más necesitadas.