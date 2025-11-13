Santo Domingo Bay, el regreso de un ícono caribeño

Raúl Melgen, María José Hidalgo e Iván Cunillera participaron en la actividad de Santo Domingo Bay. ( FUENTE EXTERNA )

Tras una inversión superior a 48 millones de dólares, el icónico complejo hotelero de Boca Chica inicia una nueva era bajo el nombre Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, una propuesta renovada que redefine el concepto todo incluido en la capital dominicana.

Ubicado a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas y 30 minutos del centro histórico de Santo Domingo, el Santo Domingo Bay se erige como el nuevo punto de encuentro entre la ciudad y el mar.

Inspirado en los corales que enmarcan la bahía de Boca Chica, este resort combina historia, diseño y modernidad, proyectando una identidad vibrante, elegante y profundamente dominicana.

Una nueva propuesta para todos los viajeros

El resort presenta una oferta integral que invita a renovarse, celebrar e inspirarse, ideal tanto para viajeros de placer como para grupos, bodas y convenciones. Cuenta con 350 habitaciones y suites completamente remodeladas, más del 85 % con vista al mar, que ofrecen panorámicas únicas de la bahía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/santo-domingo-bay-03-c7882e3b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/caption-2150d899.jpg

Sus amplias instalaciones incluyen una playa privada de aguas turquesa, cuatro salones de reuniones con la mayor capacidad del área metropolitana de Santo Domingo, tres piscinas, gimnasio, spa, casino y diversas áreas sociales diseñadas para el descanso y la recreación.

Además, dispone de espacios ideales para bodas y eventos frente al mar, servicios complementarios como lavandería, centro médico y tiendas, así como wifi gratuito, estacionamiento y transporte disponible.

El hotel incluye cuatro despachos privados, cuatro salas de juntas totalmente equipadas y un espacio de coworking diseñado para ejecutivos, nómadas digitales y grupos corporativos que buscan productividad con el confort del Caribe.

Este equilibrio entre leisure y business convierte al resort en la opción ideal para quienes desean disfrutar de la serenidad de la playa sin desconectarse de sus proyectos, integrando tecnología, diseño funcional y hospitalidad de alto nivel en un entorno inspirador frente al mar.

Su propuesta gastronómica ofrece una experiencia diversa con restaurantes italiano y asiático de autor, snack bar y cocina internacional, todo dentro del concepto all inclusive.

Gestión internacional con sello de excelencia

El Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino es gestionado por Globalia Corporación Empresarial S.A., uno de los grupos turísticos más importantes de España y Latinoamérica. Globalia cuenta con una estructura diversificada que abarca transporte aéreo, servicios turísticos, agencias de viajes, soluciones tecnológicas y operaciones hoteleras.

Su aerolínea insignia, Air Europa, conecta Europa y América con una red de destinos en constante expansión, consolidando a Globalia como un referente de calidad, innovación y sostenibilidad en el sector turístico.

Su experiencia en la gestión de proyectos internacionales aporta al Santo Domingo Bay una visión global, infraestructura sólida y un estándar de servicio alineado con las mejores prácticas del turismo mundial.

El regreso de un ícono dominicano

Inaugurado originalmente en 1950, este legendario hotel ha sido testigo de grandes momentos de la historia dominicana, desde la visita de Walt Disney y su esposa Lillian hasta la suite presidencial de Trujillo y la figura del carismático Mr. Rogers.

Hoy, el Santo Domingo Bay honra ese legado con un concepto que fusiona el glamour del pasado con la visión contemporánea del nuevo lujo caribeño.

Un todo incluido con alma dominicana

Más que un resort, Santo Domingo Bay es una invitación a vivir la esencia del Caribe con estilo, ritmo y autenticidad. Su filosofía de servicio, inspirada en la figura de "El Anfitrión Carismático", transforma cada estancia en una experiencia cercana, alegre y memorable.

"Santo Domingo Bay representa el renacer de un ícono y el comienzo de una nueva era para el turismo de la capital. Es una propuesta que combina historia, innovación y hospitalidad con sello dominicano", expresó Iván Cunillera, Director General del resort.

"Nuestro objetivo es proyectar al mundo una nueva versión del todo incluido: sofisticado, diverso y conectado con las emociones. Queremos que cada huésped viva la energía del Caribe y la autenticidad de nuestra gente desde el primer momento", destacó Raúl Melgen, Director Comercial.

Con esta nueva etapa, Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino se consolida como una de las apuestas más ambiciosas de la región, combinando historia, diseño, hospitalidad y una ubicación estratégica que lo convierte en la opción perfecta para viajeros de todo tipo: familias, parejas, grupos e incentivos corporativos.

Leer más Hoteles y turismo crecen en el polígono central del Distrito Nacional