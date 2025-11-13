Vitalina Feliz presenta su conferencia "Primero Yo: el poder de elegirme"
El evento reunió a decenas de mujeres comprometidas con su crecimiento personal
La empresaria Vitalina Feliz de Núñez ofreció la conferencia "Primero Yo: el poder de elegirme, cuidarme y brillar", una experiencia transformadora que motivó a las asistentes a priorizar su bienestar emocional, físico y espiritual.
En un ambiente lleno de energía, autenticidad y conexión femenina, la fundadora de Vitalina Stética & Spa abordó su experiencia de crecimiento personal.
El encuentro se realizó en The Box Working Space, y reunió a decenas de mujeres comprometidas con su crecimiento personal, quienes se dieron cita para reflexionar sobre la importancia de detenerse, respirar y dedicarse tiempo de calidad.
"Estamos celebrando los seis años de nuestra sucursal de Arroyo Hondo, y para conmemorar este aniversario quisimos hacer algo más allá de lo estético: una experiencia de empoderamiento para mujeres que merecen cuidarse y brillar desde adentro", expresó Vitalina Feliz.
Invita al cuidado
Con un mensaje cálido y real, Vitalina recordó que antes de cuidar al mundo, hay que aprender a cuidarse a una misma, reafirmando así la esencia que distingue a Vitalina Stética & Spa: promover el bienestar integral, la belleza consciente y la conexión con el propio ser.
- La conferencia marcó un momento significativo para la marca, que actualmente ofrece una amplia gama de servicios faciales, corporales, depilaciones, días de spa, tratamientos con láser, radiofrecuencia, masajes relajantes y rituales de bienestar personalizados, diseñados para cuidar la piel y el cuerpo desde el amor propio.
- Vitalina es propietaria de Vitalina Stética & Spa, con más de 19 años de trayectoria y dos sucursales activas en Santo Domingo.
El evento concluyó en un ambiente de celebración, con detalles especiales y mensajes de agradecimiento por parte de las asistentes, quienes describieron la noche como una experiencia de autocuidado, inspiración y renovación.