Vitalina Feliz presenta su conferencia "Primero Yo: el poder de elegirme"

El evento reunió a decenas de mujeres comprometidas con su crecimiento personal

    Expandir imagen
    Vitalina Feliz presenta su conferencia "Primero Yo: el poder de elegirme
    El evento realizado por Vitalina Feliz concluyó en un ambiente de celebración, con detalles especiales y mensajes de agradecimiento. (FUENTE EXTERNA)

    La empresaria Vitalina Feliz de Núñez ofreció la conferencia "Primero Yo: el poder de elegirme, cuidarme y brillar", una experiencia transformadora que motivó a las asistentes a priorizar su bienestar emocional, físico y espiritual.

    En un ambiente lleno de energía, autenticidad y conexión femenina, la fundadora de Vitalina Stética & Spa abordó su experiencia de crecimiento personal.

    El encuentro se realizó en The Box Working Space, y reunió a decenas de mujeres comprometidas con su crecimiento personal, quienes se dieron cita para reflexionar sobre la importancia de detenerse, respirar y dedicarse tiempo de calidad.

    "Estamos celebrando los seis años de nuestra sucursal de Arroyo Hondo, y para conmemorar este aniversario quisimos hacer algo más allá de lo estético: una experiencia de empoderamiento para mujeres que merecen cuidarse y brillar desde adentro", expresó Vitalina Feliz.

    Invita al cuidado

    Expandir imagen
    Infografía
    Vitalina Feliz, propietaria de Vitalina Stética & Spa, durante la conferencia.

    Con un mensaje cálido y real, Vitalina recordó que antes de cuidar al mundo, hay que aprender a cuidarse a una misma, reafirmando así la esencia que distingue a Vitalina Stética & Spa: promover el bienestar integral, la belleza consciente y la conexión con el propio ser. 

    • La conferencia marcó un momento significativo para la marca, que actualmente ofrece una amplia gama de servicios faciales, corporales, depilaciones, días de spa, tratamientos con láser, radiofrecuencia, masajes relajantes y rituales de bienestar personalizados, diseñados para cuidar la piel y el cuerpo desde el amor propio.
    • Vitalina es propietaria de Vitalina Stética & Spa, con más de 19 años de trayectoria y dos sucursales activas en Santo Domingo.
    Expandir imagen
    Infografía
    La conferencia inspiró a otras mujeres emprendedoras.

    El evento concluyó en un ambiente de celebración, con detalles especiales y mensajes de agradecimiento por parte de las asistentes, quienes describieron la noche como una experiencia de autocuidado, inspiración y renovación. 

