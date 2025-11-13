Vitalina Feliz presenta su conferencia "Primero Yo: el poder de elegirme"

El evento realizado por Vitalina Feliz concluyó en un ambiente de celebración, con detalles especiales y mensajes de agradecimiento. ( FUENTE EXTERNA )

La empresaria Vitalina Feliz de Núñez ofreció la conferencia "Primero Yo: el poder de elegirme, cuidarme y brillar", una experiencia transformadora que motivó a las asistentes a priorizar su bienestar emocional, físico y espiritual.

En un ambiente lleno de energía, autenticidad y conexión femenina, la fundadora de Vitalina Stética & Spa abordó su experiencia de crecimiento personal.

El encuentro se realizó en The Box Working Space, y reunió a decenas de mujeres comprometidas con su crecimiento personal, quienes se dieron cita para reflexionar sobre la importancia de detenerse, respirar y dedicarse tiempo de calidad.

"Estamos celebrando los seis años de nuestra sucursal de Arroyo Hondo, y para conmemorar este aniversario quisimos hacer algo más allá de lo estético: una experiencia de empoderamiento para mujeres que merecen cuidarse y brillar desde adentro", expresó Vitalina Feliz.

Invita al cuidado

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-12-at-18405574eb2af9-351392ee.jpg Vitalina Feliz, propietaria de Vitalina Stética & Spa, durante la conferencia.

Con un mensaje cálido y real, Vitalina recordó que antes de cuidar al mundo, hay que aprender a cuidarse a una misma, reafirmando así la esencia que distingue a Vitalina Stética & Spa: promover el bienestar integral, la belleza consciente y la conexión con el propio ser.

La conferencia marcó un momento significativo para la marca, que actualmente ofrece una amplia gama de servicios faciales , corporales, depilaciones, días de spa, tratamientos con láser , radiofrecuencia, masajes relajantes y rituales de bienestar personalizados, diseñados para cuidar la piel y el cuerpo desde el amor propio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-12-at-184054431a0a04-9b573044.jpg La conferencia inspiró a otras mujeres emprendedoras.

El evento concluyó en un ambiente de celebración, con detalles especiales y mensajes de agradecimiento por parte de las asistentes, quienes describieron la noche como una experiencia de autocuidado, inspiración y renovación.