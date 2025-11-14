Aderes celebra séptima edición de Tapas Night

La Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES), en colaboración con la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), presentó la séptima edición del evento ´Tapas Night´, que celebra la creatividad, el talento y la pasión de la gastronomía dominicana.

Tapas Night 2025 reunió a los reconocidos restaurantes Ándale, Buche Perico, Casa Brava, Casa Luca, Giulia, Larimar, Peperoni, Piano, Santino, Samurai, Vuelve a la Vida y Nocciola, los cuales presentaron sus propuestas culinarias incorporando ingredientes que resaltaron la identidad dominicana.

En apoyo al Plan Nacional de Turismo Gastronómico Sostenible, impulsado por el sector público-privado con miras a fortalecer la cadena de valor local y promover el uso de productos nacionales.

Una velada con lo mejor

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/principal-2---chefs-restaurantes-participantes-tapas-night-27a9f4c5.jpg Chefs Restaurantes participantes Tapas Night (FUENTE EXTERNA)

Giancarlo Bonarelli, presidente de Aderes, manifestó su gratitud por el apoyo y la presencia de los apasionados de la buena cocina quienes tuvieron la oportunidad de compartir juntos en una noche que reúne destacados restaurantes nacionales.

Destacó que se presentaron innovadoras creaciones en formato de tapas, acompañado de coctelería de autor y maridaje que elevan el sector culinario de Santo Domingo.

Juan Bancalari, presidente de Asonahores, destacó que la entidad celebra estas iniciativas como Tapas Night, que fortalecen la promoción de la República Dominicana como un destino gastronómico de clase mundial.

Para él, esto refleja el compromiso y la creatividad de nuestros restaurantes, que cada día elevan la calidad de su oferta culinaria y contribuyen al posicionamiento del país a través de su talento y excelencia en el servicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/tapas-7-befa73af.jpg Tapas (FUENTE EXTERNA)

Los anfitriones explicaron que esta plataforma creada en el 2017 se ha consolidado como un referente que promueve la creatividad y la identidad culinaria dominicana, integrando ingredientes locales, técnicas contemporáneas y propuestas que conectan con las nuevas tendencias del turismo gastronómico.

La experiencia sensorial que combina gastronomía, música, arte y networking tiene el objetivo de impulsar la gastronomía local a través de chefs, foodies y amantes del buen vivir que sitúan a la República Dominicana como un destino gastronómico de referencia en el Caribe, en el marco de la meta país 2030.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/13112025-aderes-y-asonahores--tapas-night-2025---samil-mateo-dominici9-1196f266.jpg Eduardo Pérez y Miranda Recker. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/13112025-aderes-y-asonahores--tapas-night-2025---samil-mateo-dominici-f37a8a9f.jpg Juan Martín de Oliva y Theresa Sullivan. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/13112025-aderes-y-asonahores--tapas-night-2025---samil-mateo-dominici5-6e2e10cf.jpg Catherine Ceara, Kilma Fernández y Ana Karina Gómez. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/daniel-read-gisselle-mateo-de-rodriguez-y-frank-rodriguez-4b240950.jpg Daniel Read, Gisselle Mateo De Rodríguez y Frank Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)