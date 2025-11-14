×
Dustin Muñoz presenta su nueva exposición "Elegía del Ser"

"Elegía del Ser" propone un recorrido visual cargado de simbolismo, sensibilidad y profundidad filosófica

    Expandir imagen
    Dustin Muñoz presenta su nueva exposición "Elegía del Ser"
    Paloma Noelia Muñoz Abreu, Dustin Muñoz, Gladis Abreu y Miranda Isabella Muñoz Abreu. (FUENTE EXTERNA)

    Apec Cultural y el artista plástico Dustin Muñoz inauguraron la exposición titulada "Elegía del Ser", una muestra que rinde homenaje In Memoriam al arquitecto César Iván Feris Iglesias.

    La apertura oficial se hizo Casona de APEC, en un espacio que se convertió en escenario de reflexión estética y emocional, donde el arte se entrelaza con la memoria y la trascendencia del ser.

    Expandir imagen
    Infografía
    El artista plástico Dustin Muñoz (FUENTE EXTERNA)

    "Elegía del Ser" propone un recorrido visual cargado de simbolismo, sensibilidad y profundidad filosófica, reafirmando la maestría de Dustin Muñoz en el manejo de la forma, el color y el concepto.

    Invitación

    La muestra estará abierta al público  hasta el 15 de diciembre, y se espera que convoque a:

    • críticos
    • coleccionistas
    • artistas
    •  amantes del arte contemporáneo.
