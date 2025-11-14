Dustin Muñoz presenta su nueva exposición "Elegía del Ser"

Apec Cultural y el artista plástico Dustin Muñoz inauguraron la exposición titulada " Elegía del Ser ", una muestra que rinde homenaje In Memoriam al arquitecto César Iván Feris Iglesias.

La apertura oficial se hizo Casona de APEC, en un espacio que se convertió en escenario de reflexión estética y emocional, donde el arte se entrelaza con la memoria y la trascendencia del ser.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-62646-pm-1-7095fca7.jpeg El artista plástico Dustin Muñoz (FUENTE EXTERNA)

"Elegía del Ser" propone un recorrido visual cargado de simbolismo, sensibilidad y profundidad filosófica, reafirmando la maestría de Dustin Muñoz en el manejo de la forma, el color y el concepto.

Invitación

La muestra estará abierta al público hasta el 15 de diciembre, y se espera que convoque a:

críticos

coleccionistas

artistas

amantes del arte contemporáneo.